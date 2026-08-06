Les trottinettes électriques sont plus dangereuses qu'on ne le pense. Une étude récente montre qu'en cas d'accident au guidon d'un de ces engins, les risques de blessures graves à la tête et au niveau de l'abdomen sont bien plus élevés qu'à vélo ou à moto.

Les utilisateurs de trottinettes électriques ne portent souvent pas de casque, ce qui accroît la gravité des blessures (image d'illustration).

«Les accidents avec une trottinette électrique montrent un profil bien particulier de blessures», écrivent les chercheurs dans la revue spécialisée «Scientific Reports» parue jeudi. Les scientifiques ont analysé les blessures subies par plus de 15'000 conducteurs de trottinettes, de vélos et de motocycles en Angleterre et au Pays de Galles.

Résultat: les conducteurs de trottinettes électriques ont souvent des blessures à la tête. Le risque d'un grave traumatisme crânien est chez eux 3,45 fois plus élevé que pour les motards et 1,74 plus élevé que pour les adeptes de la petite reine.

L'une des raisons de ces différences est absence assez répandue du port du casque chez les utilisateurs de trottinettes électriques. La conception des véhicules, avec un centre de gravité élevé, joue aussi un rôle dans le type de blessures constatées.