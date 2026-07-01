Les océans mondiaux ont enregistré leur mois de juin le plus chaud jamais observé, a annoncé mercredi l'observatoire européen Copernicus Marine. Le phénomène naturel El Niño s'est ajouté au réchauffement climatique provoqué par les activités humaines.

La température moyenne à la surface des océans a atteint 20,98°C en moyenne en juin, battant le précédent record établi en juin 2024 (20,89°C) (image d'illustration).

Climat Les océans ont enregistré un record de chaleur pour un mois de juin

La température moyenne à la surface des océans, qui couvrent les deux tiers de la planète, a atteint 20,98°C en moyenne en juin, battant le précédent record établi en juin 2024 (20,89°C). Le premier semestre 2026 dans son ensemble est le deuxième plus chaud jamais enregistré, juste derrière les six premiers mois de 2024.