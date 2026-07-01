L'emploi de l'expression «régime de Vichy» «n'a pas vocation à être modifié par les seuls programmes» scolaires, a estimé mercredi le ministre français de l'Education. Le maire de la ville souhaite le voir disparaître.

Cette photo d'archive datée du 24 octobre 1940 montre le chancelier allemand Adolf Hitler, à droite, serrant la main du chef de l'État de la France de Vichy, le maréchal Philippe Pétain, en France occupée. Au centre, derrière eux, se trouve Paul Schmidt, un interprète, et à droite, le ministre allemand des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop. La France a ouvert les archives policières et judiciaires du régime collaborationniste de Vichy, permettant ainsi l'accès libre à des documents de la Seconde Guerre mondiale jusqu'alors classés secrets.

«Le régime de Vichy est qualifié comme tel par les historiens, d'ailleurs à l'époque aussi par le général de Gaulle (...), donc on n'est pas sur une nomenclature nouvelle», a déclaré le ministre Edouard Geffray lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

«La terminologie utilisée par les historiens» pour nommer le régime du maréchal Pétain qui gouverna la France depuis Vichy entre 1940 et 1944, «n'a pas vocation à être modifiée par les seuls programmes de l'Education nationale», a-t-il estimé.

Le maire de Vichy, Frédéric Aguilera, s'est offusqué en début de semaine d'un sujet du brevet d'histoire-géographie invitant les élèves à « présenter les caractéristiques du régime de Vichy». Dans une lettre ouverte au ministre, il a réclamé l'évolution «des programmes et les sujets d'examen afin que nos enfants apprennent d'abord que ce régime s'appelait l'Etat français.»

«Ce n'était pas un détail administratif. C'était un choix politique. En abandonnant volontairement le nom de République française, le maréchal Pétain et son gouvernement affirmaient leur volonté de rompre avec la République, ses institutions et ses valeurs», a insisté l'édile.

Depuis qu'il a été élu en 2014, le maire en a fait son combat et réagit systématiquement en particulier sur les réseaux sociaux, lorsque sa ville est associée à l'«Etat français».

Convention historique «banale»

Devant les députés, Edouard Geffray a rappelé qu'il s'agissait d'"une convention historique assez banale que d'associer un lieu géographique à un événement qui s'y est produit ou à un endroit d'où il a été administré».

«Quand on parle de la bataille de Verdun ou la bataille de Dunkerque, on n'assimile pas Dunkerque et Verdun à ces seules batailles. A l'étranger, quand on parle des accords de Munich ou des lois de Nuremberg, on n'assimile pas non plus (ces villes) à ces événements historiques effrayants», a-t-il énuméré.

«En revanche (...) il est bien clair que le régime de l'Etat français, ou le régime de Vichy, était bien une trahison nationale et collective et que rien ne saurait évidemment réduire cette période de trahison ni à la seule ville de Vichy, ni a fortiori à ce qu'elle est aujourd'hui», a-t-il conclu.