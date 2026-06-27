Il fait 35 degrés dehors, une fraîcheur agréable à l'intérieur... et le lendemain, la gorge nous gratte. Pour beaucoup, la cause est évidente: c'est la climatisation. Mais est-ce vraiment le cas?

Un entretien régulier de cla climatisation empêche les bactéries ou les moisissures de se multiplier dans le système. (archives)

La climatisation peut-elle rendre malade?

La réponse courte est: non, du moins pas directement. Le flux d’air froid d’un climatiseur ne peut provoquer ni rhume, ni grippe, ni pneumonie. Pour qu’une infection se développe, il faut des agents pathogènes, c’est-à-dire des virus, des bactéries ou des moisissures.

Des chercheurs de la Common Cold Unit de Salisbury (Royaume-Uni) ont démontré dans les années 1950 déjà que le froid et les courants d’air ne provoquent pas de rhume. Au cours de plusieurs expériences, ils ont délibérément infecté des volontaires avec des virus responsables du rhume et les ont comparés à des groupes témoins non infectés.

Certains participants ont en outre été exposés à des courants d’air ou ont dû rester assis dans le froid avec des chaussettes mouillées. Résultat: seuls ceux qui avaient effectivement été infectés par un virus ont développé des symptômes de rhume, et non les personnes qui avaient simplement eu froid.

Alors, pourquoi tant de personnes ont-elles l’impression que la clim’ les rend malade?

Ce n’est pas aussi simple que cela. De nombreuses études montrent que les personnes se sentent plus souvent mal après avoir séjourné dans des bâtiments climatisés. Une étude brésilienne de 2005 a par exemple constaté davantage de troubles respiratoires chez les employés de bureau travaillant dans des locaux climatisés.

Une étude indienne de 2023 est parvenue à une conclusion similaire: les personnes qui travaillaient plusieurs heures par jour dans des bureaux climatisés se plaignaient plus souvent de maux de tête, d’irritations des voies respiratoires et d’autres troubles, avaient davantage d’absences pour cause de maladie et présentaient parfois des valeurs de fonction pulmonaire plus faibles.

Les chercheurs appellent ce phénomène le «syndrome du bâtiment malsain». Il s’agit de troubles qui surviennent fréquemment dans un bâtiment donné et qui s’atténuent généralement après en être sorti.

Ce n’est toutefois pas la climatisation en soi qui est en cause. Les experts partent aujourd’hui du principe que plusieurs facteurs entrent en jeu: un manque d’air frais, un air ambiant trop sec, des émanations chimiques provenant du mobilier ou des moquettes, la poussière – ou encore un système de ventilation ou de climatisation mal entretenu.

Une climatisation mal entretenue peut-elle (à elle seule) rendre malade?

Elle constitue en tout cas le risque le plus important. Le problème survient lorsque les filtres sont encrassés ou que l’humidité s’accumule dans les composants. Les bactéries ou les moisissures peuvent alors se multiplier. L’exemple le plus connu est celui des légionelles. L’inhalation de gouttelettes d’eau contenant des bactéries peut entraîner la maladie du légionnaire, une forme grave de pneumonie. De telles épidémies sont régulièrement attribuées à des tours de refroidissement mal entretenues ou à de grands systèmes de climatisation dans les hôtels, les hôpitaux ou les immeubles de bureaux.

Mais attention: même une climatisation bien entretenue peut provoquer des troubles. Lors du refroidissement, un système extrait l’humidité de l’air ambiant. L’air sec déshydrate à son tour les muqueuses du nez, de la gorge et des yeux. Les muqueuses sont alors irritées et perdent une partie de leur fonction protectrice naturelle.

Elles continuent certes à piéger les agents pathogènes et les particules, mais les évacuent moins efficacement des voies respiratoires. Cela peut provoquer des démangeaisons dans la gorge, une envie de tousser ou une sécheresse oculaire – des symptômes qui ressemblent à ceux d’un rhume naissant, mais qui disparaissent généralement d’eux-mêmes.

Ne serait-il pas plus prudent de renoncer complètement à la climatisation?

Pas nécessairement. En effet, des pièces trop chaudes peuvent elles aussi rendre malade. Le corps doit alors fournir un effort supplémentaire pour se rafraîchir: il transpire, les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui sollicite le cœur et la circulation sanguine. Les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou respiratoires sont particulièrement vulnérables. L’Organisation mondiale de la santé met donc expressément en garde contre les risques pour la santé liés à la surchauffe des pièces.

De plus, un système de climatisation bien entretenu peut filtrer la poussière, le pollen et une partie des germes présents en suspens, améliorant ainsi la qualité de l’air et réduisant le risque de maladie.

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