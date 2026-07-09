En Allemagne, 5 % des refuges de montagne sont infestés de punaises de lit. En Suisse, le problème serait moins grave. Si des parasites sont toutefois détectés, le Club alpin suisse applique un protocole rigoureux.

Au sein du Club alpin allemand (DAV), environ 5 % des refuges de montagne sont infestés de punaises de lit, comme le rapporte le magazine d’information «Spiegel». Sur les 335 refuges gérés par le DAV, cela représente environ 16 refuges par an. «Une tendance à la hausse», comme le rapporte le «Spiegel» en citant le DAV. En collaboration avec les clubs alpins d’Autriche et du Tyrol du Sud, le DAV lance désormais une campagne de sensibilisation dans le cadre de laquelle les clubs demandent aux visiteurs de les aider à lutter contre ces parasites.

Les punaises de lit sont des insectes qui piquent principalement les humains pour se nourrir de leur sang. Pour ce faire, elles quittent leurs cachettes, situées surtout à proximité des lieux de sommeil de leurs hôtes, principalement la nuit. Les punaises de lit peuvent rester plusieurs mois sans se nourrir.

Elles se propagent par le transport d'objets infestés, tels que les bagages. Elles s'installent dans les logements privés, les lieux publics comme les cinémas, ainsi que dans les hôtels ou les auberges. Plus il y a de va-et-vient de personnes dans un lieu, plus le risque d'introduction de punaises de lit est élevé. Une seule femelle fécondée peut suffire à déclencher une infestation dans un autre lieu.

Des refuges facilement accessibles sont concernés

«Dans les refuges du CAS, les infestations de punaises de lit ne sont que sporadiques. Nous ne pouvons actuellement pas parler d’un problème généralisé ou croissant en Suisse, tel que le décrit l’article du ‹Spiegel› concernant l’Allemagne, l’Autriche et le Tyrol du Sud», indique le Club alpin suisse (CAS) à la demande de blue News. Il n’y a pas d’explication à ces différences par rapport aux pays voisins. Le CAS ne tient pas de statistiques sur les cas de punaises de lit. Ce sont toutefois surtout les refuges facilement accessibles qui sont touchés.

Depuis 2020, le CAS sensibilise également ses hôtes au moyen d’un dépliant sur les punaises de lit. À l’époque, des punaises de lit avaient été découvertes dans un refuge.

«Les refuges de montagne constituent un environnement particulièrement difficile pour lutter contre les punaises de lit: leur isolement et leur accès restreint compliquent la lutte contre ces nuisibles», explique le CAS. Comme l’a rapporté le Club alpin suisse en 2020, un professionnel de la lutte antiparasitaire a conseillé au gardien de fermer le refuge dès que possible et de traiter les pièces.

Une tâche fastidieuse

«Les punaises de lit s'installent et se cachent partout», racontait le gardien du refuge à l’époque. «Nous avons trouvé des nids derrière les cloisons en bois et les plinthes, le long des sommiers à lattes, dans les cadres de lit et même derrière les interrupteurs et les prises d’éclairage. Il a fallu tout démonter avant le traitement.»

Le refuge a été fermé pendant 15 jours. Les nids ont été aspergés d'insecticides. Les couettes, matelas et oreillers ont dû être emballés dans des sacs hermétiques puis transportés en hélicoptère jusqu'en vallée. Là-bas, ils ont été congelés pendant 72 heures, ce qui a permis d'éliminer les parasites et leurs œufs.

Voici les conseils donnés par le CAS à ses hôtes

Depuis 2020, aucun foyer n'a été signalé, comme l'indique le CAS à notre demande. «Lorsqu'un cas se présente, nous réagissons rapidement et de manière rigoureuse: le refuge concerné isole la zone touchée et fait appel à des entreprises spécialisées pour la désinsectisation.» De plus, on prend directement contact avec les refuges voisins afin d’empêcher toute propagation. «Cette procédure s’est avérée efficace.»

Dans son dépliant, le CAS donne également aux visiteurs des conseils pour éviter la propagation de ces parasites. Il est par exemple recommandé d’emporter un sac hermétique dans lequel le sac à dos pourra être rangé à l’intérieur du refuge. Le sac à dos doit être rangé le plus loin possible du lit.

Il convient également d’inspecter la chambre avant de passer la nuit pour détecter d’éventuelles traces de punaises de lit. Leurs cachettes préférées sont le cadre du lit ou le sommier à lattes, les meubles, à l’intérieur et derrière les cadres, derrière les interrupteurs et les prises électriques ou dans les goulottes de câbles. Des traces d’excréments noirs peuvent également indiquer la présence de punaises de lit.

Après la randonnée, il convient de secouer son sac à dos dans la baignoire, sous la douche ou devant le refuge, au-dessus d'un support clair, afin de détecter une éventuelle infestation de punaises de lit. Si un parasite est repéré dans le refuge ou après la randonnée, ou si l'on constate des piqûres qui démangent, il convient d'en informer le gardien ou la gardienne du refuge.

«Au retour de la randonnée, il est conseillé de congeler pendant 72 heures, dans un emballage hermétique, le matériel sur lequel on n'a pas de contrôle, ou de laver les vêtements à 60 degrés», ajoute le CAS lorsqu'on lui pose la question.