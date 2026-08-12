Lorsque les températures grimpent et que les chambres peinent à se rafraîchir, beaucoup tombent les vêtements. Mais que l’on dorme nu ou en tenue légère, plusieurs facteurs entrent en jeu pour bien dormir lors des nuits chaudes. Et un conseil mérite d’être connu.

Les vêtements, ou leur absence, peuvent-ils réellement jouer un rôle dans la régulation de la température corporelle lors des nuits chaudes?

En résumé Dormir nu ou habillé relève aussi d’une question de préférence personnelle.

Dormir nu n’est pas fondamentalement un problème, selon Andreas Lenzhofer, fondateur de la marque de vêtements de nuit high-tech Dagsmejan.

Mais dormir nu peut aussi présenter certains inconvénients. Résumé créé avec

Lorsque les nuits restent tropicales, dormir devient un véritable défi. En particulier lorsqu’une vague de chaleur se prolonge, les nuits courtes et peu réparatrices peuvent rapidement épuiser l’organisme. Il est donc d’autant plus important de réunir de bonnes conditions pour dormir. Cela passe notamment par une chambre maintenue dans l’obscurité et une bonne aération aux premières heures du matin, mais aussi par la tenue de nuit.

Alors que certaines personnes laissent leur pyjama au placard et préfèrent dormir nues, d’autres privilégient les matières naturelles classiques comme le coton ou le lin, tandis que d’autres encore misent sur des matières techniques. Mais les vêtements, ou leur absence, peuvent-ils réellement jouer un rôle dans la régulation de la température corporelle lors des nuits chaudes?

Un aspect souvent sous-estimé

Dormir nu ou habillé relève aussi d’une question de préférence personnelle. L’important est que le corps puisse évacuer la chaleur et l’humidité et que l’on n’ait ni trop chaud ni trop froid.

Andreas Lenzhofer, qui a fondé il y a dix ans avec sa femme Catarina Dahlin la marque de vêtements de nuit high-tech Dagsmejan, considère que le choix de la tenue de nuit joue un rôle important lorsque les températures sont élevées. Dormir nu n’est en principe pas un problème, estime l’entrepreneur.

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Selon lui, c’est surtout l’ensemble de l’environnement de sommeil qui compte. «Certaines personnes dorment nues et se sentent parfaitement bien avec leur couette. Mais dormir nu présente aussi des inconvénients. Le corps transpire constamment pendant la nuit. L’humidité présente sur la peau peut ensuite entraîner une sensation de froid», explique Lenzhofer.

Il souligne également un aspect souvent sous-estimé: l’hygiène. «L’humidité pénètre directement dans la couette et le matelas, qui sont tous deux lavés beaucoup moins souvent que les vêtements de nuit», explique-t-il. Son conseil à celles et ceux qui préfèrent malgré tout dormir nu*es en été: changer plus souvent les draps.

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Lenzhofer estime que les vêtements de nuit techniques présentent des avantages par rapport aux matières classiques comme le coton ou le lin. Selon lui, les fibres utilisées peuvent absorber l’humidité et l’évacuer du corps, tandis que le coton ou le lin peuvent davantage se gorger d’humidité. «Lorsque le coton ou le lin sont saturés, ils donnent sur la peau la sensation d’un chiffon mouillé. C’est désagréable et cela nuit à la qualité du sommeil. S’il y a en plus un courant d’air, on peut facilement avoir froid ou même se réveiller avec des tensions», explique le fondateur à blue News.

Pour ses vêtements de nuit, Dagsmejan utilise notamment des fibres de Lyocell issues du bois de hêtre et d’eucalyptus.

Si tu dors nu*e lorsqu’il fait chaud, il ne faut donc surtout pas oublier une chose: changer régulièrement ses draps.