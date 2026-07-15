Résultats
Un joueur empoche un million au Swiss Loto
Le Swiss Loto est un jeu de loterie classique proposé en Suisse depuis 1970 (archives).
ATS
Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 21, 22, 23, 33, 34 et 41. Le numéro chance était le 6, le rePLAY le 1 et le Joker le 921685.
Lors du prochain tirage samedi, 13,1 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.
https://jeux.loro.ch/games/swissloto/