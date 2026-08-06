Shorts, sandales ou tongs plutôt que costume-cravate : avec les températures estivales, la question du bon code vestimentaire fait son retour dans de nombreux bureaux. Une experte explique ce qui est considéré comme approprié en cas de forte chaleur au travail en Suisse – et où se situent les limites.

Jupes courtes et chaussures ouvertes au bureau ? Une experte explique où se situent les limites en matière de tenue estivale.

Ce qui passe et ce qui ne passe pas au bureau

Ce qui passe et ce qui ne passe pas au bureau « Costume-cravate malgré la chaleur ? Le bon sens avant tout »

Shorts, sandales ou tongs : dès que les températures grimpent, la question du bon code vestimentaire revient aussi dans les bureaux suisses.

Avec des étés de plus en plus chauds, la question se pose : les règles vestimentaires classiques sont-elles encore adaptées à notre époque ? Le débat a reçu un nouvel élan avec le Japon : face à des températures atteignant jusqu’à 38 degrés, Tokyo recommande désormais même aux employés de porter des shorts au bureau.

Qu’en est-il en Suisse ? blue News a posé la question à Lydia Leipzig, responsable de la communication de l’Association des employeurs fribourgeois.

Observez-vous que les entreprises suisses assouplissent leurs codes vestimentaires en raison des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes ?

Nous observons plutôt une approche plus pragmatique qu'un véritable assouplissement généralisé des codes vestimentaires. Lorsque les températures sont particulièrement élevées, de nombreuses entreprises font preuve de bon sens et permettent une certaine adaptation des tenues, dans la mesure où cela reste compatible avec leur activité et les contacts avec leur clientèle ou leurs partenaires. Cette réalité varie toutefois fortement selon les secteurs.

Quelles règles vestimentaires suscitent le plus souvent des discussions pendant l'été ?

Les discussions portent généralement sur le juste équilibre entre confort et professionnalisme. Il ne s'agit pas tant de fixer de nouvelles règles que de déterminer quelles adaptations restent compatibles avec l'image de l'entreprise et les exigences du poste occupé.

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Les shorts ou les sandales sont-ils aujourd’hui acceptés dans davantage d’entreprises qu’il y a quelques années ?

Il est difficile de généraliser. Certaines entreprises ont peut-être effectivement adopté une approche plus souple, notamment dans les environnements où il n'y a pas de contact direct avec la clientèle. Cela dépend avant tout de la culture de l'entreprise, de son secteur d'activité et de la fonction exercée.

Dans quels secteurs le code vestimentaire classique reste-t-il particulièrement strict ?

Les secteurs où la représentation, la relation clientèle, le conseil ou certaines fonctions dirigeantes occupent une place importante conservent généralement des exigences plus élevées en matière de tenue. Là encore, les pratiques peuvent varier d'une entreprise à l'autre.

Le dress code professionnel traditionnel est-il encore adapté face à la hausse des températures ?

Le professionnalisme ne se résume pas à une tenue vestimentaire précise. Il s'agit avant tout d'adopter une présentation adaptée à son environnement de travail et à ses interlocuteurs. Dans ce contexte, il est tout à fait possible de conjuguer professionnalisme, confort et bon sens, y compris lors de fortes chaleurs.

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Les jeunes collaborateurs et collaboratrices attendent-ils aujourd'hui davantage de flexibilité en matière de tenue vestimentaire ?

Les attentes évoluent probablement avec les nouvelles générations, notamment en matière de flexibilité au travail de manière générale. Cela étant, nous constatons également que les jeunes collaborateurs et collaboratrices comprennent l'importance d'adapter leur tenue au contexte professionnel dans lequel ils évoluent. Il s'agit davantage d'un équilibre que d'une remise en question des codes.

Une évolution comparable à celle observée au Japon pourrait-elle également s'imposer en Suisse ?

Le contexte culturel, social et professionnel est très différent, ce qui rend les comparaisons délicates. En Suisse, nous observons plutôt une approche pragmatique, où chaque entreprise reste libre d'adapter ses pratiques en fonction de son activité, de sa clientèle et de sa culture d'entreprise. Plutôt qu'une évolution uniforme ou des recommandations générales, nous pensons que les solutions continueront à être définies au cas par cas, avec comme objectif de concilier confort des collaborateurs et exigences professionnelles.

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