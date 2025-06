(AFP) – Anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique: le 2 juin est la journée mondiale de sensibilisation aux troubles des conduites alimentaires (TCA), qui frappent particulièrement des femmes âgées de 17 à 25 ans.

Les TCA sont des affections psychiatriques graves aux causes multifactorielles: génétiques, biologiques, socioculturelles, selon la recherche scientifique. JOEL SAGET / AFP

ETX Studio Relax

Les TCA sont des affections psychiatriques graves aux causes multifactorielles: génétiques, biologiques, socioculturelles, selon la recherche scientifique.

- Anorexie mentale

L'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par une restriction des apports alimentaires, ou parfois un refus complet de s'alimenter, durant plusieurs mois, voire plusieurs années, conduisant à une perte de poids importante.

Les personnes qui souffrent d'anorexie mentale peuvent également avoir recours aux vomissements, aux laxatifs et aux diurétiques.

L'affection concerne principalement des adolescentes âgées de 14 à 17 ans et touche entre 0,9 et 1,5% des femmes, et 0,2 à 0,3% des hommes de cette tranche d'âge en France.

Souvent présente, la dénutrition peut engendrer de graves problèmes, notamment cardiaques, osseux ou de fertilité.

L'anorexie mentale est la pathologie psychiatrique la plus mortelle, avec un taux de mortalité à 10 ans de 5%.

- Boulimie et hyperphagie boulimique

La boulimie se caractérise par l'ingestion compulsive de grandes quantités de nourriture dans un temps assez court, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

Cette crise incontrôlée est généralement suivie de comportements compensatoires pour prévenir la prise de poids (utilisation de laxatifs, de diurétiques, vomissements provoqués, jeûnes, exercice physique excessif).

La boulimie apparaît généralement à l'adolescence et touche environ 1,5% des 11-20 ans, parmi lesquels trois fois plus de filles que de garçons.

Quand les crises de boulimie ne s'accompagnent pas d'un comportement compensatoire, on parle d'hyperphagie boulimique. En général, elle s'accompagne d'un surpoids ou d'une obésité et est, à cause de cela, probablement sous-estimée.

L'affection est plutôt diagnostiquée à l'âge adulte et concerne 3 à 5% de toute la population. Cela en fait le trouble des conduites alimentaires le plus répandu.

- Orthorexie

Encore méconnue, l'orthorexie se définit comme une obsession de manger sainement. Les personnes qui en souffrent adoptent des régimes alimentaires excessivement stricts, supprimant parfois des catégories entières d'aliments.

Pour l'heure, il n'existe pas de consensus scientifique sur l'orthorexie. Les deux positions les plus souvent soutenues consistent à la classer soit parmi les troubles du comportement alimentaire (TCA), soit parmi les troubles obsessionnels du comportement (TOC).

Dans la vie courante, les personnes orthorexiques peuvent passer plus d'une heure devant les rayons alimentaires pour lire la composition de chaque produit, ou mâcher chaque bouchée à 50 reprises dans le but de donner l'impression à son cerveau qu'il a atteint la satiété.