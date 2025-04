Porter une brassière ultra-rigide pour faire du sport peut sembler judicieux. Pourtant, à long terme, cela pourrait nuire à la santé de notre dos. Une étude britannique remet en question l'idée selon laquelle un maintien maximal est toujours bénéfique. Elle montre qu'un soutien-gorge trop serré durant l'exercice physique pourrait, avec le temps, favoriser l'apparition de douleurs dorsales.

Limiter les mouvements de la poitrine contribue à réduire l’inconfort pendant le sport. OceanProd / Getty Images

ETX Studio Relax

Pendant des années, les fabricants de brassières ont mis en avant le «maintien maximum» comme gage de confort et de performance. Cependant, des chercheurs de l’université de Portsmouth révèlent un phénomène inattendu: les mouvements légers de la poitrine pendant la course contribueraient à absorber les chocs, agissant ainsi comme un amortisseur naturel pour la colonne vertébrale. Une découverte qui remet en question les standards actuels de conception des sous-vêtements sportifs.

Leurs recherches reposent sur une modélisation informatique de l’anatomie féminine en mouvement. Pour affiner leurs observations, ils ont conçu un modèle musculosquelettique articulé, intégrant des articulations coulissantes entre les seins et le torse. Cette approche innovante a permis de simuler les effets de différents types de soutien-gorge sur un corps en mouvement.

Une volontaire, portant une taille 90E (ou 34DD selon les standards britanniques et américains), a été équipée de 59 marqueurs anatomiques avant de courir sur des plateformes de force. Trois conditions ont été testées: sans soutien-gorge, avec un modèle classique et avec une brassière de sport. Une quatrième situation, plus extrême, a également été simulée: celle d'une immobilisation totale des seins, comme si la poitrine était figée contre le torse.

Bien choisir sa brassière

Les résultats sont clairs: lorsque le mouvement des seins est totalement bloqué, la pression exercée sur la colonne lombaire augmente significativement. Concrètement, le bas du dos est soumis à un stress supérieur à 0,05 Nm/kg, un seuil déjà reconnu dans la littérature scientifique comme étant associé à l'apparition de douleurs dorsales.

Un autre constat frappant concerne l’influence du type de soutien-gorge sur la posture. Les participantes adoptaient un buste environ 4 degrés plus droit lorsqu’elles portaient une brassière de sport, comparé à une course sans soutien-gorge. Un détail en apparence, mais essentiel, car une bonne posture contribue à prévenir les blessures.

Cette étude ne remet pas en cause l’utilité des brassières de sport, mais propose une réflexion sur la conception du «bon maintien». Si limiter les mouvements de la poitrine contribue à réduire l’inconfort, un maintien trop rigide pourrait, à l’inverse, nuire au dos. «Bien qu'un soutien-gorge de sport offrant un bon maintien soit essentiel pour le confort pendant l'exercice, une réduction excessive des mouvements de la poitrine pourrait entraîner une sollicitation accrue des muscles du dos, augmentant ainsi le risque de douleurs dorsales», explique le Dr Chris Mills, maître de conférences en sciences du sport et de l'exercice à l'université de Portsmouth, dans un communiqué.

Pour les femmes à forte poitrine, souvent sujettes à des douleurs pendant l’effort, il est donc essentiel de trouver un soutien-gorge capable d’absorber les chocs tout en laissant une certaine liberté de mouvement. Un compromis qui pourrait bien transformer durablement le confort – et la performance – des sportives de demain.