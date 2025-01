Vous pensez manger sainement? Peut-être faites-vous erreur!

Certains aliments comme la salade toute prête ou les petits pains à la farine blanche sont mauvais pour la santé - on l'apprend déjà à l'école. blue News vous indique quels aliments il vaudrait mieux éviter.

Les salades toutes prêtes sont mauvaises pour la santé. La raison ? En coupant les feuilles, on perd la protection naturelle contre les bactéries et les champignons. iStock / oatawa

Carlotta Henggeler

Ce qui semble inoffensif à première vue n'est pas toujours bon pour la santé: les salades toutes prêtes et les produits à base de farine blanche comportent des risques cachés. Une alimentation saine n'est pas toujours facile.

Certains aliments considérés comme inoffensifs peuvent, de manière inattendue, nuire à l'organisme.

Voici un aperçu des aliments malsains :

Ne pas toucher au fast-food

Tu ne devrais pas avoir trop souvent recours au fast-food. iStock / a_namenko

Nous connaissons tous cela: après une semaine de travail stressante, nous avons parfois envie d'un burger malsain et d'une portion de frites encore moins saine.

Cela n'est pas totalement mauvais, tant que ça reste une exception. Mais dès que vous combinez ce «petit écart» avec d'autres «pièges alimentaires», cela devient inquiétant pour votre santé à long terme.

Des pizzas toutes prêtes ? Mieux vaut éviter

Une pizza toute prête de temps en temps, ça va. iStock / Dalax

Une pizza toute prête de temps en temps ne nuit pas à votre santé. Mais elle n'est pas vraiment saine pour autant.

Il est donc important de renoncer aux aliments malsains comme les sucreries ou les chips les autres jours de la semaine et que de se nourrir de manière équilibrée et fraîche.

Le bio n'est pas forcément meilleur

Ce n'est pas parce qu'il est écrit «bio» qu'il est toujours meilleur d'un point de vue nutritionnel. iStock / Stadtratte

Lorsqu'un produit porte la mention «bio», de nombreuses personnes le considèrent automatiquement comme sain. Mais c'est une idée fausse : en réalité, la déclaration donne tout au plus des informations sur la culture des ingrédients. Les chips ou les pizzas bio sont généralement mauvaises pour la santé en raison du sucre ou du sel qu'elles contiennent.

Tu devrais éviter les produits à base de farine blanche

Le pain et les biscuits à base de farine blanche ont un effet défavorable sur ton taux de glycémie. iStock / arfo

Ne touchez pas à la farine blanche. Car celle-ci ne contient pas de minéraux ou de vitamines dignes de ce nom pour votre corps. Au lieu de cela, le corps a même besoin de ses propres réserves de vitamines et de minéraux pour pouvoir digérer la farine blanche. De plus, il transforme la farine blanche en sucre pur, ce qui a un effet négatif sur le taux de glycémie.

Au lieu des petits pains à la farine blanche peu rassasiants, vous devriez donc à l'avenir opter pour du pain complet riche en substances nutritives. Il en va de même pour les pâtes, les biscuits et autres produits à base de pâte.

À long terme, cette approche permet d'économiser une grande quantité de calories vides, d'éviter les fringales et d'apporter à votre corps davantage de vitamines, de minéraux et de fibres.

Les conserves contiennent un produit chimique dangereux

De nombreuses conserves contiennent du BPA, un produit chimique dangereux qui perturbe l'équilibre hormonal - les produits frais ou les alternatives en verre sont un meilleur choix. iStock / ziquiu

Bien sûr, il est généralement plus pratique d'ajouter le maïs directement de la boîte à la salade, plutôt que de le faire cuire fraîchement et de le détacher péniblement. Mais la nourriture en boîte n'est pas vraiment saine: souvent, les légumes ou les fruits en boîte contiennent beaucoup de sel ou de sucre.

De plus, de nombreuses conserves sont recouvertes de bisphénol A (BPA), un polluant proche des hormones. Celui-ci figure sur la liste européenne des produits chimiques les plus dangereux et peut se retrouver dans le contenu de la boîte. Cela ne semble pas seulement peu appétissant, c'est aussi malsain, car même de petites quantités de BPA suffisent à perturber l'équilibre hormonal du corps. Si l'on veut jouer la carte de la sécurité, il vaut donc mieux acheter des produits frais ou en bocaux.

Les produits light contiennent souvent des exhausteurs de goût

Les produits light comme le Coca-Cola light ne sont pas non plus une bonne idée. iStock / Sebastian Gorczowski

De nombreuses personnes se tournent vers les produits «light» parce qu'ils contiennent moins de graisses et moins de sucre. Mais au lieu de cela, les produits sont souvent mélangés à des exhausteurs de goût, des arômes et des édulcorants. Ces derniers peuvent justement stimuler l'appétit et rendre «accro» à davantage de produits.

Tous les riz ne se ressemblent pas

En ce qui concerne le riz, il vaut la peine d'y regarder de plus près, car il existe de grandes différences. iStock / Aryut

Le riz n'est pas aussi sain qu'il n'y paraît à première vue, du moins lorsqu'il s'agit de riz blanc: lors de la production, celui-ci est poli et blanchi, ce qui entraîne une perte des substances nutritives contenues dans l'enveloppe.

Il est donc préférable de se tourner vers le riz complet non blanchi et non poli. Comparé au riz blanc, il contient plus de vitamines, de minéraux et de fibres.

Si vous ne trouvez pas de riz complet au supermarché, le riz parboiled est une bonne alternative: comparé au riz complet, il n'est certes pas aussi sain, mais lors de la production, les vitamines et les minéraux de l'enveloppe sont pressés à l'intérieur. Ainsi, 80 pour cent d'entre eux sont tout de même conservés.

Fuir la saucisse et le jambon!

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) déconseille la consommation de saucisses. iStock / Elmar Gubisch

Un mode de vie végétarien présente de nombreux avantages, mais ce qui est vraiment décisif pour la santé, c'est de renoncer à la saucisse: celle-ci a été classée comme cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il en va de même pour le jambon. La raison en est les conservateurs chimiques contenus dans la charcuterie transformée et les produits finis à base de viande rouge. Ceux-ci sont mauvais pour la santé et augmentent le risque de cancer de l'intestin.

Mieux vaut manger une orange entière

Au lieu de boire du jus d'orange, il est plus judicieux de manger directement une orange entière. Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Les jus de fruits ne sont pas seulement beaux à voir, leur consommation promet aussi l'absorption de nombreuses vitamines. Mais ce n'est que la moitié de la vérité...

En effet, lorsque les fruits sont pressés, une grande partie des fibres qu'ils contiennent est perdue. Cela signifie qu'après avoir bu un verre de jus d'orange, vous n'êtes pas rassasié. Mais en même temps, vous avez besoin de cinq oranges pour la production. Il est donc préférable de manger une seule orange et de minimiser ainsi la consommation de fructose.

Bouillon et glutamate : mieux vaut acheter bio

Tous les bouillons ne se valent pas. iStock / happy_lark

Pour les bouillons de légumes, il vaut mieux opter pour des produits certifiés bio: en effet, contrairement aux bouillons de légumes traditionnels, ils ne doivent pas contenir d'exhausteurs de goût comme le glutamate. Il en va de même pour les arômes et le sucre.

Les cornflakes et les barres de muesli sont souvent des bombes de sucre.

Les flocons d'avoine complets sont meilleurs que les cornflakes. Getty Images/EyeEm

Pour de nombreuses personnes, la portion de cornflakes du matin fait inévitablement partie du début d'une bonne journée. Mais malheureusement, ces céréales sucrées sont généralement tout sauf saines.

Au lieu de ces bombes caloriques sucrées qui, en plus, ne rassasient guère, optez plutôt pour des flocons d'avoine complets avec des fruits frais.

Les barres énergétiques sont également souvent présentées comme saines dans la publicité. Mais en réalité, elles contiennent une bonne dose de protéines de soja ou de lait transformées industriellement, du sucre, des arômes artificiels et des graisses trans.

Salades et sauces toutes prêtes : pas une bonne idée

Il vaut mieux laisser tomber les salades toutes prêtes pour le déjeuner éclair. iStock / oatawa

Pourquoi les salades et les sauces toutes prêtes sont-elles mauvaises pour la santé ? C'est parce qu'en coupant les feuilles, on perd la protection naturelle contre les bactéries et les champignons. Non seulement le jus cellulaire qui se forme sur les surfaces de coupe attire les germes, mais les emballages en plastique offrent en plus un terrain parfait pour leur propagation, car il fait chaud et humide sous le film.

La salade devient encore plus malsaine si tu la garnis d'une vinaigrette déjà préparée. Celle-ci contient non seulement beaucoup de sucre, mais aussi souvent d'autres ingrédients indésirables. Il est donc préférable d'opter pour une vinaigrette maison à base de vinaigre, d'huile et d'un peu de miel. La préparation est rapide comme l'éclair et, en plus, plus saine.