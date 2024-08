Des métaux lourds détectés dans le chocolat noir, et surtout dans le bio

(ETX Daily Up) – Présenté comme un formidable booster de bonne humeur, mais aussi un moyen de ralentir le vieillissement des cellules grâce à la présence d'antioxydants, le chocolat noir ne serait finalement pas un aliment dénué de tout soupçon en raison de la présence de plomb et de cadmium.

Du plomb et du cadmium dans le chocolat noir, de façon naturelle

On le présente généralement comme la variété de cacao la plus intéressante, gustativement parlant en raison de ses tanins, de sa typicité et de sa longueur en bouche qui varient selon les origines. On repère aussi le chocolat noir comme une spécificité française dans la mesure où les consommateurs tricolores sont plus nombreux que les autres gourmands européens à choisir cette variété. Le Syndicat du Chocolat avait précisé dans une récente étude réalisée par Innova Category survey que 14% préfèrent le noir entre 65% et 84% de cacao et 17% choisissent celui entre 35% et 64%.

Néanmoins, s'il est considéré comme le chocolat le plus gastronomique, il n'est pas totalement dénué de tout soupçon, d'autant qu'une étude publiée dans la revue Frontiers in Nutrition le 31 juillet dernier vient de révéler que des métaux neurotoxiques pouvaient être présents dans un carré. Précisément, on parle de métaux lourds comme le cadmium et le plomb. La recherche étant américaine, émanant de la faculté de médecine de George Washington, ce sont les niveaux autorisés par les autorités du pays de l'oncle Sam qui ont été pris en compte pour juger si les quantités détectées posaient problème. Ainsi, 43% des chocolats analysés dépassent le niveau maximal de plomb fixé par la Proposition 65, une loi californienne qui s'assure de la conformité de biens de consommation en listant quelque 800 substances chimiques «dont l'Etat de Californie sait qu'ils sont cancérigènes ou toxiques pour la reproduction», selon l'OEHHA, le Bureau d'évaluation des risques pour la santé environnementale de Californie. Pour le cadmium, ce sont 35% des chocolats qui n'étaient pas conformes. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'arsenic repéré dans les 72 produits de consommation à base de cacao retenus pour cette analyse scientifique menée tous les deux ans pendant huit ans.

Et l'on ne peut malheureusement pas se rassurer en envisageant le bio comme une solution, bien au contraire. Le cacao qui a moins bénéficié de traitement de produits phytosanitaires a été identifié comme celui contenant des doses plus importantes de métaux lourds. «Plus frappant, le nombre de certifications commerciales (par exemple, sans OGM, commerce équitable) n’a pas modifié de manière significative les niveaux de métaux lourds trouvés dans les produits étudiés. Ainsi, même les consommateurs choisissant d’acheter des produits de 'meilleure' qualité ne sont pas protégés contre l'exposition», soulignent les chercheurs. La raison est simple à comprendre: on trouve de façon naturelle le plomb et le cadmium dans le sol.

Ces révélations posent logiquement question quant à la santé des aficionados de chocolat noir. L'ingestion de cadmium peut en effet engendrer des problèmes au niveau du fonctionnement des reins. Les enfants et les femmes enceintes constituent la population la plus à risque. Selon l'Inserm, une exposition au plomb durant la grossesse est associée à une diminution du poids à la naissance. Pour les enfants, le plomb constitue un vrai danger pour le développement du cerveau, notamment parce que près de 50% du plomb passe dans le sang d'un petit, contre 10% chez un adulte.

Cependant, «la contamination par les métaux lourds [...] peut ne pas présenter de risque appréciable pour une personne moyenne lorsqu’elle est consommée en une seule portion», rassurent les auteurs de cette étude. En France, les recommandations sont de 20g par jour, ce qui représente un à deux carrés.

