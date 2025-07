Les compléments alimentaires représentent un juteux marché. Estimé à 150 milliards de dollars au niveau mondial, il profite notamment de facteurs démographiques tels que le vieillissement de la population.

Vitamines, minéraux, extraits de plantes, peptides et autres oligoéléments affichent une croissance autour de 6%, contre 3-4% dans l'alimentation en général. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

«L'accroissement global du pouvoir d'achat et une tendance croissante à vouloir prendre en main sa santé et son bien-être, héritée de la période pandémique, y contribuent également, favorisant la recherche dans ce domaine», souligne Alex Howson, responsable du fonds dédié à la nutrition chez Pictet, dont près d'un tiers est alloué à ces ingrédients.

Et pour cause: vitamines, minéraux, extraits de plantes, peptides et autres oligoéléments affichent une croissance autour de 6%, contre 3-4% dans l'alimentation en général, note l'expert.

Un tiers des Suisses en consomment

En Suisse, près d'un tiers des adultes consomme au moins un complément alimentaire par semaine, selon une étude menée en 2023 par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire (OSAV) auprès de 1282 personnes. Et près des deux-tiers des produits contenaient des vitamines et/ou des seuls minéraux.

Mais dans cette nébuleuses de gélules, le collagène se démarque nettement depuis quelques années. Vendue généralement sous sa forme hydrolysée, cette protéine, présente dans les tissus tels que la peau ou les articulations, représente un marché estimé à près de 10 milliards de dollars, avec une croissance de près de 10% par an.

«C'est de loin le produit présentant la plus forte plus dynamique dans le domaine des compléments alimentaires», note Alex Howson.