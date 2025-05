(ETX Daily Up) – Une alimentation riche en fibres pourrait nous permettre d'ingérer moins de PFAS, ces polluants éternels qui s'immiscent dans de nombreux produits du quotidien et qui ont de réelles conséquences néfastes sur notre santé. C'est la conclusion de deux récentes recherches américaines, réalisées sur des souris et un petit groupe d'humains.

mythja / Shutterstock

Bête noire des ONG et des associations environnementales, les polluants éternels, dit «PFAS» sont quasi inévitables. Composés d'une puissante combinaison de carbone et de fluor qui les rend très résistants, les PFAS existent par milliers et sont qualifiés «d’éternels» en raison du temps très long qu'ils mettent à se dégrader (on parle de centaines, voire de milliers d'années). On les trouve dans de nombreux produits du quotidien: peintures, vernis, pesticides, textiles, emballages alimentaires, imperméabilisants, revêtements en téflon, papier toilette… Et cela ne serait pas sans conséquence. Considérés comme des perturbateurs endocriniens, les PFAS sont de plus en plus pointés dans la littérature scientifique comme des facteurs de risque pour la santé humaine. Ils seraient notamment à l’origine de certains cancers (testicules, sein, reins). Une exposition importante et prolongée aux PFAS peut également favoriser l’obésité, faire grimper le taux de cholestérol ou encore provoquer des complications pendant la grossesse, particulièrement l'augmentation du risque de fausse couche ou d’hypertension artérielle (pré-éclampsie).

Les PFAS s'avèrent d’autant plus problématiques que nous les ingérons. Plusieurs études scientifiques ont en effet démontré que certains aliments tels que les poissons et les fruits de mer contiennent des quantités élevées de PFAS. Ce serait notamment le cas des crevettes et du homard, selon une étude américaine parue en avril 2024, et des anguilles, d’après une recherche réalisée aux Pays-Bas dont les résultats ont été publiés en 2019. Mais d’autres aliments permettraient au contraire de limiter l’exposition aux polluants éternels. Ce serait notamment le cas des denrées riches en fibres, selon une étude parue dans la revue Environmental Health. Des chercheurs de l’université de Boston ont récupéré des échantillons sanguins de 72 hommes résidant au Canada, issus d'un essai clinique testant l'efficacité d'une intervention à base de fibres alimentaires pour réduire le cholestérol. Les chercheurs ont de nouveau analysé ces prélèvements, cette fois pour déterminer si le sang était contaminé par la présence de PFAS.

Un gel protecteur au niveau de l'intestin

Au bout de quatre semaines d’observation, les chercheurs ont constaté que le fait de consommer des aliments riches en fibres était associé à une réduction des PFOS et des PFOAS (deux types de polluants éternels les plus répandus et les plus dangereux) dans le sang des participants. L’une des raisons avancées par les auteurs de l’étude pour expliquer ce phénomène serait la formation d’un gel protecteur qui tapisse l’intestin, favorisé donc par l’ingestion des fibres. Une autre recherche publiée en décembre dernier réalisée par la même équipe de scientifiques, cette fois sur des souris, a abouti à un constat similaire. «Cette observation suggère qu'une intervention soutenue sur les fibres alimentaires peut réduire la charge corporelle en PFAS à longue chaîne, mais les futures études d'intervention doivent contrôler les sources d'exposition aux PFAS et prolonger la prise de compléments alimentaires au-delà de quatre semaines», nuancent toutefois les chercheurs.

Quoi qu'il en soit, les aliments riches en fibres tels que les fruits (surtout les secs), les légumes, les céréales complètes, les légumineuses ou encore les fruits à coque, ont de nombreux bienfaits avérés pour la santé: ils sont reconnus pour réguler l'appétit, améliorer le transit intestinal, renforcer le microbiote, réduire les pics de glycémie ou encore prévenir les risques de pathologies cardio-vasculaires.