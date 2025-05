Le rhume des foins n'est-il présent qu'au printemps ? Non ! La saison pollinique s'étend aujourd'hui de décembre à octobre. Il existe de nombreux conseils et remèdes contre les allergies. Mais tous ne sont pas efficaces à 100 %.

En raison du changement climatique, la saison pollinique commence de plus en plus tôt et dure plus longtemps, ne laissant plus aucun répit aux personnes concernées. IMAGO/Depositphotos

Si votre nez coule dès le réveil, que vos yeux vous démangent au travail et que vous avez du mal à respirer sur le chemin du retour, c'est probablement la saison du rhume des foins. Selon la gravité de l'allergie, les symptômes ne peuvent pas être complètement évités. Mais il existe des conseils, des astuces et de nombreux médicaments et possibilités pour rendre la saison pollinique au moins plus supportable.

Préparation

« Il est important de s'y prendre à l'avance, et pas seulement lorsque les températures augmentent et que les symptômes apparaissent soudainement », explique Sonja Lämmel de l'Association allemande contre les allergies et l'asthme (DAAB). Il est impossible de prédire quand les symptômes apparaîtront exactement, et encore moins aujourd'hui. Les allergies et la concentration de pollen dans l'air varient trop d'une personne à l'autre et d'une région à l'autre.

« En raison du changement climatique, les saisons sont de moins en moins marquées et les hivers sont souvent très doux », explique l'experte. Cela a également une influence sur le calendrier pollinique. Tendance : la saison pollinique commence de plus en plus tôt et dure plus longtemps, ne laissant plus aucun répit aux personnes concernées.

Diagnostic

Quels médicaments dois-je prendre ? Quelle est la gravité de mon rhume des foins ? Que puis-je faire d'autre ? Toutes ces questions doivent être posées à un médecin, mais beaucoup de personnes concernées ne consultent plus. « Nous n'avons donc pas la possibilité de poser un diagnostic correct », explique le professeur Jörg Kleine-Tebbe, membre du comité directeur de la Société allemande d'allergologie et d'immunologie clinique (DGAKI).

« Un problème majeur réside encore dans le fait que le rhume des foins est trop souvent banalisé par les personnes concernées », ajoute M. Lämmel. « Elles disent alors : 'Bon, j'ai un petit rhume et les yeux qui piquent, ça va passer'». En réalité, le rhume des foins est toujours une inflammation chronique. S'il n'est pas traité correctement, il peut évoluer vers un asthme allergique.

Conseils pour le quotidien

Il en existe beaucoup. Se laver les cheveux le soir, ne pas laisser les vêtements portés dans la chambre à coucher, ne pas faire sécher le linge sur le balcon, etc. Seul problème : « Il n'existe aucune preuve réelle que cela aide », explique M. Kleine-Tebbe. Ces conseils peuvent toutefois s'avérer utiles dans certains cas, ne serait-ce que par effet placebo. L'allergologue les recommande donc parfois à ses patients.

Autrefois, on conseillait souvent d'aérer à certaines heures seulement, en fonction du lieu de résidence : plutôt le matin en ville, le soir à la campagne. Mais on ne peut plus généraliser, explique Lämmel. La règle d'or pour l'aération est donc la suivante : mieux vaut aérer tôt le matin et toujours brièvement plutôt que longtemps, idéalement avec des grilles anti-pollen aux fenêtres.

Médicaments

Il existe différents remèdes en fonction de la gravité. On commence par les antihistaminiques sous forme de comprimés, de spray nasal ou de collyre. Ceux-ci combattent principalement les démangeaisons, les éternuements et l'écoulement nasal, explique Kleine-Tebbe. Mais lorsque le nez est constamment bouché et que d'autres symptômes tels que des difficultés de concentration apparaissent, cela ne suffit plus.

Kleine-Tebbe recommande alors des sprays nasaux à base de cortisone. « Ils ont encore mauvaise réputation », dit-il. « Mais pulvérisés localement dans le nez, ils ne provoquent pas les effets secondaires redoutés. » Les médecins ne prescrivent des comprimés de cortisone que dans des cas individuels graves. Et les injections de cortisone dans les fesses, qui existaient autrefois, ne sont plus recommandées aujourd'hui.

Selon l'expert, il peut toutefois être judicieux d'utiliser conjointement des sprays à la cortisone et des antihistaminiques ou de prendre des préparations combinées, car cela associe l'effet plutôt lent et durable de la cortisone à l'effet immédiat des antihistaminiques. Seul bémol : cela peut s'avérer coûteux. En effet, les sprays à la cortisone et les antihistaminiques sont généralement disponibles sans ordonnance, mais les caisses d'assurance maladie ne les remboursent que dans des cas exceptionnels.

Thérapie

L'hyposensibilisation ou l'immunothérapie allergénique ne combat pas les symptômes, mais la cause de l'allergie : le système immunitaire s'habitue aux allergènes. Cela permet d'une part de réduire les symptômes et la prise de médicaments, et d'autre part de diminuer le risque d'asthme allergique. « Nous disposons désormais de données assez fiables », explique Mme Kleine-Tebbe.

Le processus est long et complexe, il dure trois ans. Pendant cette période, il faut soit recevoir des injections mensuelles, soit prendre quotidiennement des comprimés ou des gouttes sous la langue. Malgré le coût élevé, Mme Lämmel recommande ce traitement aux personnes concernées : « Il ne permet pas de se débarrasser complètement de l'allergie, mais une amélioration est déjà un succès. » Cependant, le traitement ne suffit pas toujours : il se peut que son effet s'estompe après quelques années. Il doit alors être répété ou renouvelé.