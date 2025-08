Une étude met fin aux mythes sur le cholestérol

Cernunnos

La médecine dit-on est un art. Et comme dans l'art, on trouve de tout. Et voilà des faits qui nous montrent que ce n'est pas une science exacte. C'est normal, la médecine a été crée par l'homme. Et comme l'homme n'est pas parfait même si il a inventé les mots perfection, parfait, intelligence, QI et autres inepties. En outre, avec les progrès de ce art qu'est la médecine, bientôt plus personne ne sera en bonne santé. Cette approche de vision rejoint le roman "Le docteur Knock" dont la lecture est recommandée pour se faire une opinion.