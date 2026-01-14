L'Alimentarium à Vevey dévoile une nouvelle installation numérique interactive. Cette oeuvre en trois parties, signée du data artiste Kirell Benzi, traduit la diversité culinaire mondiale en un univers visuel.

L'exposition permanente s'enrichit d'une nouvelle installation interactive (archives).

Cette installation inédite s'intitule «La Galaxie du goût. De la biosphère à l'assiette». Elle plonge le visiteur au coeur des relations qui unissent le vivant, les cultures culinaires et les aliments dont nous nous nourrissons, explique mercredi le musée.

Cette création est le résultat de recherches menées par l'Alimentarium durant plusieurs années. Kirell Benzi, pionnier du data art et docteur en data science de l'EPFL, a retranscrit visuellement ces données, en se servant notamment de l'intelligence artificielle. L'installation, réalisée en trois langues (français, anglais, allemand), enrichit le parcours de l'exposition.

Trois parties

L'installation prend la forme d'un triptyque: trois projections en grand format, à gauche, à droite et au centre. Le public est invité à interagir avec une souris 3D pour explorer une région culinaire. Il peut choisir un plat, découvrir ses ingrédients, leur origine ainsi que leurs liens au sein de l'écosystème, détaille le musée.

A titre d'exemple, s'il recherche dans le bassin méditerranéen une recette comme la boisson Ayran – boisson turque à base de yaourt -, il découvrira: à gauche, tous les organismes présents dans la nature qui contribuent à la création de l'Ayran; au centre, les connexions situées au Moyen-Orient où l'Ayran est produit; à droite les éléments indispensables à la recette.

L'objectif est de rendre accessible la complexité du monde alimentaire à un très large public, ajoute le musée. L'installation s'adresse aussi bien aux personnes en quête de connaissances qu'à celles qui aiment les expériences en 3D, autant aux amateurs d'art qu'aux gastronomes et elle est adaptée aux enfants et aux familles.