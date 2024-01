(ETX Daily Up) – Ce qui n'était qu'un banal concept publicitaire s'est mué en une journée déprimante, et même la plus déprimante de l'année. Météo pluvieuse, fatigue, finances en berne, manque de motivation: le troisième lundi du mois de janvier est considéré comme une sorte de trou noir dans lequel chacun s'engouffre et se laisse aller à une certaine mélancolie. Mais il n'est pas question de céder à la morosité ambiante, voici trois réflexes à adopter pour passer cette journée sous les meilleurs auspices.

Caresser son compagnon à quatre pattes serait bénéfique pour la santé mentale. Rawpixel / Getty Images

On télétravaille avec son chat

Et si l'on faisait un peu confiance à nos compagnons à quatre pattes pour combattre stress et idées noires? Etudes, sondages, et témoignages s'accordent à dire que les animaux de compagnie, et particulièrement les chiens et les chats, sont une source de bonheur et un moyen de réduire le stress. Des chercheurs de l'Université de l'Etat de Washington ont montré en 2019 que de courtes interactions avec des chiens ou des chats permettaient d'amoindrir certaines tensions en réduisant de manière significative le taux de cortisol, l'hormone du stress. D'après les scientifiques, seulement 10 minutes de caresses, de jeux, ou autres interactions ont permis de diminuer ce stress. Si vous partagez votre vie avec une boule de poils, nul doute que ce Blue Monday se passera aussi bien que les autres jours de l'année.

On se tourne vers mère Nature

On ne compte plus les études qui mettent en évidence les vertus de Dame Nature sur la santé mentale. Les scientifiques sont unanimes sur le sujet, expliquant à quel point il est indispensable de passer du temps dans des espaces verts (et bleus) pour réduire stress, anxiété, et état dépressif. Publiée dans le journal Public Health in Practice, une enquête menée par des chercheurs de l'Université de Tsukuba au Japon révèle que prendre un bol d'air frais en forêt ou dans des espaces verts, au moins une fois par semaine, permettrait de réduire le stress lié au travail et de mieux gérer la pression au quotidien. Et ce n'est pas la seule. D'autres ont également suggéré qu'une exposition prolongée ou plus fréquente à la nature permettait de limiter le recours aux médicaments et pouvait aussi réduire les inégalités socio-économiques en matière de santé mentale. S'il est peu probable que votre patron vous mette au vert pour ce Blue Monday, il est vivement conseillé de profiter d'une balade dans la nature dans la journée, ou la semaine, pour recharger vos batteries afin de poursuivre ce début d'année du bon pied.

On porte du bleu

A défaut de paillettes, n'hésitez pas à mettre du bleu dans votre vie en ce supposé jour le plus déprimant de l'année. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les teintes flashy qui rendraient heureux, mais le bleu. Ce serait même la couleur officielle du bonheur! Un comble quand on sait que le jour le plus déprimant de l'année a été baptisé le 'Blue Monday'. Une étude menée par des chercheurs de l'Université du Sussex, relayée par le Daily Mail en 2009, nous apprend que le bleu permettrait de stimuler le bonheur, réduire le stress, et améliorer la confiance en soi. La couleur remonte autant le moral aux hommes qu'aux femmes, même si les premiers sont également heureux avec du vert, tandis que les secondes trouvent également leur bonheur avec du violet et du orange. Ne reste plus qu'à transformer sa garde-robe du jour pour s'assurer de voir la vie.

