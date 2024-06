Cette méthode serait l'antidote parfait contre le stress

(ETX Daily Up) – Synonymes de stress et de fatigue, les derniers jours de l'année scolaire sont loin d'être de tout repos, pour les petits comme pour les grands. Si c'est votre cas, il serait peut-être temps d'adopter la méthode 4-7-8, développée par un célèbre médecin diplômé de l'université d'Harvard, qui permet de se relaxer et même de s'endormir en un temps record. Explications.

La méthode 4-7-8 garantirait relaxation et endormissement en quelques minutes seulement. SrdjanPav / Getty Images

Relax

C'est la dernière grande ligne droite avant les vacances d'été, mais celle-ci peut parfois sembler insurmontable. Entre la fatigue et le stress accumulés tout au long de l'année, les préparatifs du grand départ, et la routine à gérer au quotidien, le mois de juin se révèle être des plus éreintants. Et cela peut se traduire par des difficultés à s'endormir et des tensions. Une méthode développée par le Dr Andrew Weil, célèbre médecin américain, pourrait vous aider à faire face à cette période compliquée. Accessible à tous, gratuite, et pouvant être effectuée n'importe où, elle permettrait, d'après son inventeur, de trouver aussi bien le sommeil que l'apaisement en quelques minutes seulement.

La respiration, la clé pour aller mieux

On parle de la méthode 4-7-8 qui repose essentiellement sur des exercices de respiration. On l'a vu, cette technique ne nécessite aucun équipement particulier, mais doit être réalisée dans une position spécifique: il faut s'asseoir, le dos bien droit pour faciliter la respiration, et coller le bout de sa langue contre le palais, juste derrière les dents du haut. Une fois votre position trouvée, tentez de la maintenir tout au long de l'exercice pour en optimiser les résultats.

Puis commencez par expirer tout l'air possible par la bouche, en soufflant bruyamment, avant de fermer la bouche et d'inspirer par le nez en comptant jusqu'à quatre. Il suffit ensuite de retenir son souffle pendant sept secondes, puis d'expirer à nouveau par la bouche, toujours bruyamment, en comptant cette fois jusqu'à huit. Il faut que cet exercice se fasse en une seule et même respiration. Répétez le tout trois fois pour un total de quatre respirations afin de profiter des bienfaits de la méthode.

Cette technique qui n'est en rien nouvelle fait l'unanimité depuis de nombreuses années, mais elle est loin d'être la seule. On peut également compter avec la méthode 5-4-3-2-1 censée, elle aussi, lutter contre le stress. Développée par la psychologue clinicienne Ellen Hendriksen, celle-ci se base cette fois sur les cinq sens afin de se concentrer sur le présent et d'apaiser son esprit. De quoi vous aider à faire face au stress du mois de juin, et à affronter les dernières semaines qui vous séparent encore d'un repos bien mérité.

Relax