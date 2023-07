Charlène de Monaco plutôt audacieuse pour une princesse!

Charlène de Monaco est connue pour sa versatilité en matière de coiffure, mais elle convainc également sur toute la ligne question mode. Découvrez en vidéo quelques looks inoubliables de la princesse.

Quand on pense au style de Charlène, on pense d'abord aux nombreuses coiffures que l'épouse du prince Albert II a déjà osées. Pour une tête couronnée, cette ouverture d'esprit et cette envie d’expérimenter sur son apparence physique sont définitivement remarquables.

En effet, les membres de familles royales sont en général plutôt timides en ce qui concerne leur coiffure et plutôt favorables aux coupes classiques. Parfois, ils portent toute leur vie à peu près la même coupe de cheveux tel que la reine Camilla, la reine Letizia ou la princesse Kate, par exemple, qui cède tout au plus quelques centimètres de ses longueurs ou s'autorise une frange discrète. Un changement minimal doit suffire et satisfaire l’envie de changer un peu.

En revanche, cette ancienne nageuse sud-africaine ose des coupes qui ne sont pas seulement extrêmes d'un point de vue royal, mais aussi pour la plupart des femmes. De la coupe pixie en passant par la le carré avec micro-frange jusqu’à l’undercut, oui, vous avez bien compris, cette coupe dont la moitié de la tête est rasée, il y a bien des coiffures audacieuses. Si cela reste une question de goût, ces coiffures lui vont chaque fois à merveille.

Des looks pointus

Du point de vue fashion, c'est un peu plus calme, mais pas moins excitant. On remarque son amour de la mode. La princesse sait exactement comment s'en servir pour briller. Que ce soit avec un voile lors de la visite du pape, avec un motif batik en Afrique ou une veste-cape rouge lors de la messe de Noël, Charlène adapte ses tenues aux lieux qu'elle visite et est dotée d'un bon sens du style. Et la princesse est amoureuse de l'élégance suisse!

Dans la vidéo ci-dessus Marjorie Kublun, journaliste de mode vous montre quelques-unes de ses plus belles tenues.