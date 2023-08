Huit habitudes et réflexes à adopter pour gagner jusqu'à 24 ans de vie

(ETX Daily Up) – Qui dit rentrée, dit nouvelle page à écrire avec tout un tas de bonnes résolutions à prendre – et à tenir – pour aborder cette nouvelle année comme il se doit. Pour la première fois, la science pourrait vous donner un coup de pouce pour y parvenir durablement… Une récente étude lève le voile sur les bonnes habitudes et réflexes à adopter au quotidien pour vivre plus longtemps, et même gagner plus de deux décennies d'existence supplémentaires.

Avoir une bonne hygiène de sommeil compte parmi les habitudes à adopter pour prolonger sa vie de plusieurs années, voire décennies, selon une récente étude scientifique. Estrada Anton / Shutterstock

Nombreux sont les start-up et laboratoires à investir des millions pour tenter de trouver la solution miracle qui permettra de ralentir le vieillissement et d'augmenter l'espérance de vie, à des chiffres aujourd'hui invraisemblables. On parle notamment de reprogrammation cellulaire, ou en tout cas de médicaments ciblant les mécanismes cellulaires. Mais en attendant de découvrir qui gagnera cette course effrénée à la vie éternelle, sinon à une vie simplement plus longue, une étude scientifique met en lumière des gestes simples, mais efficaces, à mettre en place à tout âge pour gagner en moyenne une vingtaine d'années d'existence. Et il n'est nécessaire pour cela que d'adopter un mode de vie sain, rythmé par une bonne alimentation, un quotidien sans tabac, ou encore une bonne gestion du stress.

Jusqu'à 24 ans pour les hommes

Présentée dans le cadre de Nutrition 2023, le congrès annuel de l'American Society for Nutrition organisé fin juillet, l'étude se base sur les données de 719.147 personnes inscrites au Million Veteran Program, une vaste enquête rassemblant des informations médicales et génétiques de plus d'un million de vétérans américains. Les chercheurs précisent que l'analyse portait plus précisément sur des adultes âgés de 40 à 99 ans, et a observé 33.375 décès au cours du suivi. A l'issue de ces recherches, le constat semble sans appel: l'intégration de huit habitudes saines dans son quotidien, et ce au plus tard à l'âge de 40 ans, permettrait de vivre en moyenne 24 ans de plus chez les hommes, et 21 ans chez les femmes, par rapport à celles et ceux qui n'en avaient adopté aucune. Fait intéressant: il n'est jamais trop tard pour embrasser un mode de vie sain, le gain estimé en espérance de vie diminuant sensiblement avec l'âge, mais demeurant malgré tout significatif.

Mais alors, que faut-il faire pour espérer vivre plus longtemps? Rien d'exceptionnel à en croire les conclusions des scientifiques. Il s'agirait d'être physiquement actif, de ne pas fumer, de bien gérer le stress, d'avoir une bonne alimentation, ainsi qu'une bonne hygiène de sommeil, de ne pas consommer régulièrement de l'alcool de manière excessive, de ne pas être dépendant aux opioïdes, et d'entretenir des relations sociales positives. Autrement dit, il suffirait pour cela de mettre en place tous les gestes et habitudes recommandés par les autorités sanitaires nationales et internationales, dont l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), afin de maintenir une bonne santé physique et mentale. Si la nature de ces habitudes n'a pas étonné les chercheurs, le gain estimé en espérance de vie semble lui bien au-delà de ce qu'ils imaginaient avant d'entamer cette étude d'envergure.

«Nous avons été vraiment surpris d'observer tout ce qui pouvait être gagné en adoptant une, deux, trois ou ces huit habitudes de vie. Les résultats de nos recherches suggèrent que l'adoption d'un mode de vie sain est importante à la fois pour la santé publique et le bien-être personnel. Plus tôt on commence, mieux c'est, mais même si l'on ne fait qu'un petit changement dans la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine, cela reste bénéfique», explique Xuan-Mai T. Nguyen, principale auteure de l'étude, dans un communiqué.

Priorité à l'arrêt du tabac et la pratique d'un sport

S'il n'est pas évident de changer complètement de mode de vie, il peut sembler plus simple d'y aller pas à pas. Au regard de l'étude, il convient alors de donner la priorité à certaines habitudes. Ces travaux montrent qu'un faible niveau d'activité physique, le tabagisme, et l'usage d'opioïdes ont davantage d'impact sur l'espérance de vie que les autres facteurs, à savoir un risque de décès 30% à 45% supérieur. Suivent le stress, la consommation excessive d'alcool, une mauvaise alimentation, et une mauvaise hygiène de sommeil, à l'origine d'une hausse de 20% du risque de décès, puis l'absence ou la rareté de relations sociales positives (+5% du risque de décès).

S'il s'agit de la première étude faisant état d'un tel gain d'espérance de vie via l'adoption de huit habitudes saines, nombreuses sont celles qui ont déjà mis en lumière l'impact du stress, de l'alimentation, du tabagisme, ou encore de l'activité physique sur la santé. Une vaste étude menée auprès de plus de 200.000 personnes révélait récemment que réaliser 4.000 pas au quotidien pourrait suffire à réduire le risque de décès, en combattant la sédentarité, tandis qu'une autre enquête établissait un lien entre malbouffe et mauvaise qualité de sommeil, en plus de ses effets sur la santé cardiovasculaire et le diabète. Ces nouvelles recherches viennent confirmer à quel point l'adoption d'un mode de vie sain peut se révéler bénéfique pour la santé et le bien-être, et permettre d'agir à l'origine du mal au lieu d'avoir à en traiter les conséquences.

