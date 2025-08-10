Avis d’expert : laver le linge à 40 degrés serait-il une mauvaise idée?

Le médecin de la télévision Xand van Tulleken déconseille le lavage à 40 degrés, car il n'est pas assez hygiénique et consomme beaucoup d'énergie. Un expert suisse explique à blue News si cette affirmation est vraiment valable.

Le médecin de la télévision britannique Xand van Tullek ne croit pas au lavage à 40 degrés (image symbolique). Image : Keystone

Le médecin de la télévision britannique Xand van Tulleken n'est pas très favorable au lavage à 40 degrés. Selon lui, cette température est trop basse pour éliminer de manière fiable les agents pathogènes du linge, tandis que la consommation d'énergie à 40 degrés reste relativement élevée par rapport à 20 ou 30 degrés. Il s’était exprimé sur ce point dans une émission matinale de la BBC.

Van Tulleken recommande de renoncer complètement au lavage à 40 degrés. Dans la plupart des cas, 20 degrés suffisent amplement pour nettoyer les vêtements au quotidien.

Ce n'est que pour les vêtements de sport qu'il met la machine à laver à 30 degrés, explique-t-il. Si l'on souhaite éliminer les bactéries, 60 degrés ou plus sont adéquats.

Les produits de lessive jouent également un rôle important

Cela signifie-t-il que le linge ne doit plus être lavé à 40 degrés? «Il est impossible de répondre de manière générale à la question de savoir si une température de lavage de 20 ou 30 degrés est suffisante, car plusieurs facteurs sont déterminants», explique Robert Sporer de l'institut suisse de contrôle des textiles Testex à blue News.

«Outre la température, la lessive utilisée, les éventuels additifs (par exemple l'agent de blanchiment), ainsi que le type et le degré de salissure ont une influence considérable sur le résultat du lavage», poursuit-il.

En principe, on peut dire que pour les vêtements de tous les jours, comme ceux portés au bureau, il n'y a pas de salissures particulières et que les vêtements n'ont été portés qu'une seule fois, raison pour laquelle une température de lavage plus basse est souvent suffisante.

«Il n'est toutefois pas possible de déterminer si 20 ou 30 degrés suffisent dans certains cas, car notre laboratoire n'a pas encore effectué d'études ciblées à ce sujet», poursuit Sporer.

Laver à 40 degrés présente aussi des avantages

Une température de lavage de 40 degrés présente malgré tout quelques avantages... Par exemple, des températures de lavage plus élevées réduiraient beaucoup plus efficacement les micro-organismes.

De nombreuses bactéries et champignons, en particulier ceux qui se trouvent sur le corps, comme les germes de la transpiration et de la peau, seraient nettement mieux détruits à 40 degrés, «ce qui est particulièrement important pour le linge sensible en termes d'hygiène, comme les sous-vêtements, les serviettes, les draps ou les vêtements de travail», poursuit Sporer.

Les salissures grasses et protéiniques se dissolvent également beaucoup plus efficacement à 40 degrés, car les principes actifs des lessives tels que les tensioactifs et les enzymes fonctionnent ici de manière optimale. «Les odeurs sont également éliminées avec fiablilité», poursuit Sporer.

Des températures d'eau plus élevées élimineraient en outre mieux les résidus et prolongeraient ainsi la durée de vie des textiles. Mais d'un autre côté, les matériaux sensibles ou les traitements spéciaux pourraient être endommagés par des lavages fréquents à la chaleur.

Et Sporer de conclure: «nous recommandons donc de choisir les températures de lavage en fonction de l'utilisation des textiles, du degré de salissure ainsi que des indications du fabricant».

