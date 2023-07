Une autre internaute, Lexie Firment, critique également les conséquences du «girl dinner» dans une vidéo. «Le [girl dinner] engendre des pensées négatives autour de la nourriture (...) Le dîner des filles est organisé car, par exemple, les filles mangent littéralement des assiettes de collations pour le dîner avec, par exemple, quatre craquelins, deux morceaux de jambon, cinq cornichons et peut-être des olives. Ce qui manque vraiment à ces repas, c'est de la substance et des calories. Et même si c'est vraiment cool de voir que ces filles mangent réellement, elles ne mangent pas assez en soi. Du moins, c'est mon avis».