«Laissez-les libres»: elles disent adieu au soutien-gorge

«Cela vous importe peu», précise-t-elle. «Les gens vous regarderont et passeront à autre chose. (...) Et si des personnes s’attardent sur vos tétons, dites-vous que vous ne les reverrez plus jamais.» La vidéo qui a cumulé plus de 36.000 vues en quelques jours a été saluée par d’autres jeunes femmes dans les commentaires. Mais l’on doit aussi ce mouvement aux nombreuses célébrités qui arborent de plus en plus de tenues sans soutien-gorge. De Rihanna à Kendall Jenner en passant par Kim Kardashian, ne plus porter d’armatures en public s’est démocratisé.