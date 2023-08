L'épouse de Kanye West crée le buzz vestimentaire

Prête à enfiler la naked dress? Etes-vous prête à enfiler la robe transparente? Si ce n'est pas le cas, vous n’êtes certainement pas la seule. Mais il s’agit là d’une tendance actuellement forte. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo. 14.06.2023

La femme de Kanye West se promène nue en Italie. Ou presque. Cela suscite la polémique sur le net. Pourtant, la naked dress est une véritable tendance.

Lorsque Kanye West apparaît quelque part, les regards se tournent directement vers son épouse. Surtout ces derniers temps. Bianca Censori attire les foudres des internautes.

Pendant son séjour de plusieurs semaines en Italie, le couple très médiatisé est sorti plusieurs fois et a été pris en photo par les paparazzis. Et Bianca Censori n'hésite pas à se lâcher question mode. Et «se défouler» signifie ici susciter l'indignation.

Alors que d'autres femmes célèbrent le style dolce vita italien avec des robes maxi, des couleurs vives, des motifs et des volants et adaptent leurs vêtements aux températures caniculaires avec des tenues légères, on ne trouve aucune trace de tout cela chez l'épouse de Kanye West.

Elle qui est créatrice de bijoux mise plutôt sur un style particulier et apparaît dans des combinaisons moulantes et transparentes. Il s’agit de modèles de couleur nude en matière super fine qui ne laissent que peu de place à l'imagination. Un side-boob par-ci, un mamelon par-là et même son bas du dos semble être nu. En fait, l'épouse de Kanye West donne l'impression de ne rien porter du tout.

Sur le point de devenir un vêtement de tous les jours?

Et c'est ainsi qu'elle échauffe les esprits sur la toile. Elle serait «irrespectueuse» et sa tenue vestimentaire inappropriée dans un pays à la culture catholique conservatrice selon certains internautes.

Peut-on l'arrêter pour «outrage à la pudeur»? Même si des règles vestimentaires plus strictes sont en vigueur dans certaines régions d'Italie, c'est plutôt improbable. Un tel scandale sera tenté d'être évité.

Mais pourquoi Bianca Censori fait-elle tant parler d'elle avec ses naked suits, alors que les naked dresses ont déjà conquis les red carpets du monde entier? La raison en est qu'elle ne porte pas ce genre de pièce sur un tapis rouge, mais dans la vie de tous les jours, ce qui en fait un vêtement du quotidien.

Les combinaisons sont généralement pratiques, car les femmes n'ont pas à se soucier des combinaisons de vêtements pour créer un look. Il suffit d’enfiler le une-pièce et le look est prêt.

Certes moins pratique: aller aux toilettes. Comment Censori se libère-t-elle de sa combinaison moulante restera son secret.