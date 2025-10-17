  1. Clients Privés
«L'heure de passer le témoin» Véronique Nichanian quitte Hermès après 37 ans de création

ATS

17.10.2025 - 09:33

Après 37 ans passés à la tête du vestiaire masculin d'Hermès, la styliste française Véronique Nichanian présentera en janvier son dernier défilé pour la maison de luxe, a indiqué vendredi la griffe, confirmant une information du Figaro.

La dernière collection de Véronique Nichanian, directrice artistique de l'univers masculin d'Hermès, sera dévoilée en janvier 2026 à Paris (archives).
La dernière collection de Véronique Nichanian, directrice artistique de l'univers masculin d'Hermès, sera dévoilée en janvier 2026 à Paris (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 09:33

17.10.2025, 09:41

«C'est avec beaucoup d'émotion que nous présenterons la dernière collection de Véronique Nichanian, directrice artistique de l'univers masculin d'Hermès, le samedi 24 janvier 2026 lors de la semaine de la mode parisienne Automne-Hiver 2026-2027», précise Hermès dans un communiqué transmis à l'AFP.

«Il est l'heure de passer le témoin», confie au Figaro la créatrice de 71 ans qui assure avoir encore «des idées», mais dit vouloir consacrer davantage de temps à elle-même, notamment pour «réaliser un rêve de longue date»: passer plusieurs mois au Japon.

Véronique Nichanian dit quitter la maison «avec joie et fierté», après avoir bénéficié de «trente-sept ans de liberté de création».

«Je suis très fière d'avoir créé ce que j'appelle des +vêtements objets+, des vêtements transformables, réversibles, qui vous accompagnent dans la vie», a-t-elle estimé. «La mode masculine a été pour moi un terrain d'expression formidable».

Débauchée de chez Cerruti en 1988 par Jean-Louis Dumas, président du groupe Hermès de 1978 à 2006, elle a bâti au fil des décennies «un style contemporain, dans une réinvention permanente du vêtement et de ses usages et à travers une recherche constante sur les matières, les savoir-faire et la couleur», lui a rendu hommage la griffe.

Selon le Figaro, la personne qui la remplacera doit être annoncée dans les prochains jours.

La femme Hermès est imaginée depuis 2014 par Nadège Vanhée-Cybulski.

Alors que le marché du luxe est confronté à des défis économiques et commerciaux, Hermès, lui, ne connaît pas la crise. La maison, dont les ventes ne cessent de progresser, a vu son chiffre d'affaires progresser de plus de 7% au premier semestre 2025, à 8 milliards d'euros.

Dans ce contexte, le gérant du groupe de luxe, Axel Dumas, a évoqué la possibilité de se lancer dans la haute couture à horizon 2026 ou 2027.

