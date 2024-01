La règle des 30-30-30 pour perdre du poids sans se priver

Le fait de consommer un petit-déjeuner riche en protéines dans les 30 minutes qui suivent le réveil est-il vraiment efficace pour perdre du poids? «Il existe de nombreuses preuves scientifiques que consommer plus de protéines, en particulier au petit-déjeuner, peut aider à réduire la consommation de calories pendant le reste de la journée, car les protéines vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps», explique Josten Fish, diététicienne, à Health. «Un petit-déjeuner suffisamment riche en protéines peut aider à stabiliser la glycémie et à lutter contre la résistance à l'insuline, une cause de perte de poids tenace», ajoute Michelle Routhenstein, diététicienne nutritionniste et diététicienne en cardiologie. On retrouve les protéines dans les oeufs, l'avoine, les viandes maigres, le poisson, des produits laitiers plus faibles en gras (yaourt grec, fromage blanc), noix…