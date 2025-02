Vous n'avez pas encore réservé vos vacances pour cette année ? Il est grand temps de le faire ! Certaines destinations sont actuellement plus attractives que jamais, notamment en raison d'un taux de change favorable, qui permet de profiter d'excellentes offres.

En 2025, la Turquie reste une destination incontournable. IMAGO/Zoonar

Vanessa Büchel/trad Clara Francey

Vous avez toujours voulu partir au Japon ? C'est le moment idéal ! L'archipel d'Asie de l'Est est en plein essor touristique et, grâce au yen affaibli face au franc suisse, un séjour sur place est actuellement bien plus abordable.

Mais le Japon n'est pas le seul pays où la monnaie locale a perdu de la valeur ces dernières années. L'Argentine, par exemple, traverse une crise inflationniste prolongée, ce qui en fait une destination particulièrement économique pour les voyageurs suisses.

Avec le niveau de vie élevé en Suisse, la plupart des destinations internationales sont déjà plus accessibles en comparaison. Mais actuellement, plusieurs pays offrent encore plus de pouvoir d'achat, rendant les vacances plus économiques que jamais.

Le site de voyages «Skyscanner» a établi une sélection de 10 destinations, proches ou lointaines, où l'on peut tirer le meilleur parti de son budget vacances. Bonne nouvelle : plusieurs de ces lieux sont accessibles en vol direct depuis la Suisse, notamment Antalya et Bodrum en Turquie, ainsi que Le Cap en Afrique du Sud.

Alors, où mettre le cap cette année pour allier évasion et économies ? Réponse avec cette sélection des destinations les plus avantageuses du moment !

Turquie

La Turquie a tant à offrir : des criques aux eaux turquoise, la frénésie des métropoles comme Istanbul, des paysages naturels à couper le souffle et, bien sûr, une gastronomie exceptionnelle qui donne l'eau à la bouche rien qu'en y pensant.

Les vacances en Turquie sont depuis longtemps prisées par les Suisses. Ce n'est pas seulement pour sa diversité impressionnante, mais aussi parce que le taux de change avantageux entre le franc suisse et la livre turque permet de profiter d'un séjour au meilleur rapport qualité-prix.

En 2025, la Turquie reste une destination incontournable, que ce soit sous la forme d'un city-trip à Istanbul, entre Orient et Occident, d'un séjour ensoleillé sur la Riviera turque, entre plages et eaux cristallines, ou encore d'un vol en montgolfière en Cappadoce, offrant une vue époustouflante sur des paysages aux allures martiennes.

Mon conseil personnel ? La Cappadoce. Certes, c'est un haut lieu touristique, mais voir des dizaines de montgolfières s'élever à l'aube au-dessus des collines ondulantes reste un spectacle magique.

Selon «Skyscanner», un aller-retour Zurich-Istanbul est disponible dès 106 francs en mars, et à partir de 146 francs en juillet.

Egypte

M'imaginer me levant au bord du Nil, écouter l'appel à la prière résonner dans l'air chaud du matin, tandis que le soleil levant enveloppe les pyramides d'une lumière orangée… L'Égypte, avec son histoire millénaire, me fascine depuis longtemps.

Ce pays, l'un des plus riches culturellement au monde, offre bien plus qu'un simple séjour balnéaire au bord de la mer Rouge. Actuellement, les prix y sont particulièrement attractifs, comme le souligne «Skyscanner», qui affirme que les voyageurs en quête de détente y trouveront d'excellentes offres.

Les stations balnéaires comme Hurghada et Marsa Alam proposent des séjours très avantageux. Même au Caire, les prix des restaurants et autres dépenses restent très abordables. En revanche, dans des destinations plus luxueuses comme Soma Bay ou El Gouna, le coût de la vie est légèrement plus élevé.

Côté transport, un aller-retour Bâle-Hurghada en septembre est disponible dès 300 francs.

Hongrie

On dit souvent que Budapest est l'une des plus belles capitales d'Europe, et depuis un certain temps, l'idée d'un city-trip là-bas me tente. Surnommée la perle du Danube, la ville séduit avec ses bâtiments majestueux, ses thermes historiques et ses monuments emblématiques comme le Pont des Chaînes.

Mais la Hongrie ne se limite pas à sa capitale ! Il existe de nombreux coins charmants à explorer. Selon «Skyscanner», la ville de Debrecen, deuxième plus grande du pays, est un véritable trésor caché encore épargné par le tourisme de masse.

Là encore, le taux de change avantageux avec le forint rend un séjour en Hongrie particulièrement attractif. Côté vols, Genève-Budapest en avril est proposé dès 65 francs aller-retour, et même en plein été, en août, des billets restent accessibles à partir de 86 francs.

Que ce soit pour une escapade urbaine à Budapest ou une découverte hors des sentiers battus, la Hongrie s'impose comme une destination à ne pas manquer cette année !

Roumanie

Plus à l'est, la Roumanie s'impose comme une destination européenne à ne pas sous-estimer. Ce pays, souvent méconnu, séduit par sa nature préservée et ses traditions séculaires.

Lors d'un séjour en Roumanie, une visite de la capitale Bucarest, surnommée le «Paris de l'Est», est incontournable. Son Palais du Parlement, l'un des plus grands bâtiments administratifs au monde, vaut absolument le détour.

Mais les véritables trésors du pays se cachent en dehors des villes : des forêts mystiques où vivent des ours en liberté, des chaînes de montagnes majestueuses et une hospitalité chaleureuse. Et bien sûr, un passage en Transylvanie, terre natale du légendaire comte Dracula, promet une immersion fascinante dans l'histoire et le folklore local.

Selon «Skyscanner», la Roumanie est une destination très en vogue en raison de son coût de la vie attractif et du taux de change favorable entre le franc suisse et le leu roumain. Les vols Bâle-Bucarest sont disponibles dès 59 francs aller-retour en mai.

Albanie

L'Albanie vous accueille avec ses paysages intacts, ses plages paradisiaques, ses villages pittoresques et une hospitalité légendaire. Bien que ce pays des Balkans soit en plein essor touristique, il reste encore un secret bien gardé, loin des foules habituelles.

Au sud du pays, les plages de la mer Ionienne offrent des eaux cristallines qui rappellent les Caraïbes. Parmi les incontournables, Ksamil, surnommée la perle du Sud, est l'un des plus beaux spots balnéaires du pays, même si des immeubles modernes ont quelque peu modifié son panorama.

Mais l'Albanie ne se résume pas qu'à ses plages. Le pays regorge de sites historiques, de paysages verdoyants, de lacs aux allures de fjords et de villes au charme unique. En plus de cela, le franc suisse permet d'y voyager à moindre coût, grâce à un taux de change avantageux avec le lek albanais.

Selon «Skyscanner», la capitale Tirana est idéale pour un city-trip à petit budget, et les hôtels ainsi que les restaurants le long de la côte adriatique offrent un excellent rapport qualité-prix. Les vols Zurich-Tirana sont proposés dès 106 francs en mars et à partir de 170 francs en août.

Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a conquis mon cœur en un instant, et Le Cap reste mon coup de foudre absolu. J'ai un faible pour Camps Bay, avec sa vue à couper le souffle sur les montagnes majestueuses, ses cafés animés et ses restaurants. Ses plages de sable blanc bordées de rochers imposants, et ses couchers de soleil inégalables invitent au rêve. Il y a une lumière magique à Camps Bay – un éclat doré et envoûtant.

Mais le must absolu, c'est observer le soleil se coucher depuis le sommet de la montagne de la Table, alors qu'il enflamme les falaises avoisinantes. Ou encore longer la route panoramique de Chapman's Peak, où le paysage irréel vous coupe littéralement le souffle.

L'Afrique du Sud, ce n'est pas seulement Le Cap. Les safaris et les lodges sont une autre expérience inoubliable, bien que réservée aux budgets plus conséquents. Mais, comme le souligne «Skyscanner», les hôtels Bed & Breakfast, les services de transport et même les restaurants sont très abordables – sans oublier les vins sud-africains, qui raviront les amateurs.

Un aller-retour Zurich-Le Cap coûte 642 francs en avril, et en haute saison, en décembre, les prix débutent à 700 francs.

Argentine

L'Argentine a vu son hyperinflation diminuer ces derniers mois, mais le peso reste faible face au franc suisse, rendant une visite encore plus attrayante.

Le pays fascine par ses grands espaces de Patagonie, ses plaines désertiques, ses montagnes aux sommets acérés, mais aussi par ses régions viticoles, ses villes animées et les impressionnantes chutes d'Iguazú, au nord. Buenos Aires, de son côté, ensorcelle les visiteurs avec son tango passionné, sa gastronomie savoureuse et son patrimoine historique.

Les hôtels et transports offrent d'excellentes affaires, et les vols restent abordables : un aller-retour Zurich-Buenos Aires en septembre coûte environ 747 francs.

Mexique

Le Mexique, plus grand pays d'Amérique centrale, est un endroit qui exerce un charme immédiat. Pour moi, ce fut un coup de foudre au premier regard.

Le pays mélange des villes coloniales pleines de charme, des sites mayas grandioses, des plages paradisiaques et une cuisine exquise à base de tacos, guacamole et tequila. Dans les rues, les rythmes latins résonnent entre les maisons colorées et les fanions flottant au vent.

La péninsule du Yucatán regorge de cénotes (ces grottes remplies d'eau douce aux allures mystiques), tandis que Cabo San Lucas et Isla Holbox sont des destinations idéales pour une escapade romantique.

Le peso mexicain, comme celui de l'Argentine, affiche un taux avantageux face au franc suisse. «Skyscanner» recommande tout particulièrement les plages du Yucatán, de Cancún à Tulum, où l'on peut profiter d'un séjour de rêve à prix réduit.

Les vols Zurich-Mexico sont accessibles dès 565 francs en avril, et à 594 francs en août.

Vietnam

Le Vietnam offre des paysages à couper le souffle, dont celui de la baie d'Halong, qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Un miracle de la nature qui éblouit tous ceux qui ont la chance de le contempler.

Le pays regorge d'autres merveilles : Hội An, la ville des lanternes romantiques, Da Nang, avec ses ponts architecturaux impressionnants, Sa Pa, ses rizières en terrasses uniques, Phú Quốc, une île où l'on se croirait dans les Caraïbes...

Côté gastronomie, impossible de ne pas tomber sous le charme des rouleaux de printemps frais et du célèbre pho. En plus, les prix sont très abordables, car le dong vietnamien est avantageux par rapport au franc suisse.

Le Vietnam est une destination de rêve pour les séjours en ville, les vacances à la plage, les massages et les plaisirs culinaires. Les vols Bâle-Hô Chi Minh-Ville sont proposés dès 528 francs en mars, selon «Skyscanner».

Japon

Le Japon est depuis longtemps une destination de rêve pour moi - et probablement pour de nombreuses autres personnes. Et en ce moment, il connaît un véritable engouement touristique.

Pourquoi maintenant ? Pendant des années, le Japon était considéré comme une destination onéreuse. Mais aujourd'hui, le yen a perdu de la valeur face au franc suisse, rendant le voyage bien plus accessible.

Si la saison des cerisiers en fleurs est la plus prisée (et la plus chère), le Japon est fascinant en toutes saisons, avec une richesse culturelle inégalée et des contrastes saisissants. «Skyscanner» recommande un voyage en train à grande vitesse de Tokyo à Osaka, en passant par le mythique Mont Fuji et la ville impériale de Kyoto.

Les vols Genève-Osaka sont disponibles dès 622 francs en mars, et en août, les billets commencent à 908 francs.

Que vous rêviez de safaris en Afrique du Sud, de tango à Buenos Aires, de plages mexicaines, de temples vietnamiens ou de traditions japonaises, ces destinations offrent un excellent rapport qualité-prix grâce à un taux de change avantageux et des offres attractives.