(ETX Daily Up) – Si les idées ne manquent pas en matière de séjours tendances pour 2025, le pays des kangourous demeure une destination enviée par les voyageurs du monde entier.

L'Australie reste le pays qui fait le plus rêver dans le monde simonbradfield / Getty Images

Relax

Alors que les classements des destinations tendances à visiter en 2025, ou pas, s'enchaînent sans se ressembler, une analyse de Wanderlust publiée à l'occasion des Reader Travel Awards rappelle les fondamentaux sur ces contrées qui s'ancrent toujours comme des voyages d'une vie. Ceux que l'on rêve de réaliser, un jour. Et en ce sens, l'Australie confirme son hégémonie. Des fêtes nocturnes de Sydney jusqu'aux confins de l'outback où il faut s'enfoncer pour s'immerger dans la culture aborigène et écouter des histoires ancestrales ne comptant que sur les paysages pour conter les légendes, le pays des kangourous vient d'être élu destination la plus désirable du monde, et ce pour la troisième fois.

Pas moins de 168.000 voyageurs ont voté dans le cadre de cette 23ème édition, ce qui représente plus de millions de suffrages dans 22 catégories différentes. Si l'on en croit l'avis des lecteurs du magazine de voyage britannique, les pays anglo-saxons gardent la vedette, avec le Canada en deuxième position et les Etats-Unis en quatrième suivis par la Nouvelle-Zélande; le Japon venant apporter sa touche singulière à la troisième position. Cependant, la marque nippone est appuyée puisque dans la catégorie des villes les plus désirables dans le monde, c'est bien Tokyo qui est en tête, devant successivement Singapour et Rio de Janeiro (Brésil).

A l'échelle européenne, ce n'est pas la France dont rêve le monde, contrairement à ce que l'on pourrait penser, mais l'Italie. Une logique sans doute à l'approche de 2025, année du jubilé qui inscrira la botte transalpine comme une destination phare. La France quant à elle doit se contenter d'une médaille de bronze, derrière la Croatie.

Mais les couleurs tricolores sont loin d'être absentes. Parmi les villes européennes qui font rêver, ce n'est pas Paris qui sort du lot, mais Bordeaux (4e) tandis que la Nouvelle-Aquitaine incarne la troisième région européenne la plus enviée, juste derrière les îles grecques et les îles croates, rien que cela. Bref, en 2025, le sud-ouest n'est pas près de perdre sa cote de popularité... Notons tout de même la présence méditerranéenne avec la Corse, citée dans la catégorie des îles européennes les plus désirables (6e).

Enfin, la France au sens large se classe parmi les dix destinations au monde pour son approche écologique (8e), mais elle est première en matière de voyages gastronomiques, devant l'Italie et l'Inde.

