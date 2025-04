Des montagnes de rêve et 3000 kilomètres de côte: le Pérou offre aux touristes des expériences variées. Voici un aperçu de ses points forts.

Le Vinicunca est l'une des montagnes les plus célèbres du Pérou. Unsplash

Sven Ziegler

Forêt tropicale amazonienne, Machu Picchu, montagnes colorées, 3000 kilomètres de côte le long de l'océan Pacifique: le Pérou a de nombreuses facettes. Ce n'est pas étonnant, car ce pays d'Amérique du Sud possède la plus grande biodiversité au monde.

De la capitale animée Lima aux majestueuses Andes, en passant par les énigmatiques lignes de Nazca, nous vous dévoilons les arrêts à ne pas manquer lors de votre voyage au Pérou.

Premier arrêt : Lima, la porte du Pérou

La ville de Lima se caractérise par une nature rude au bord de la plage. Unsplash

La capitale du Pérou allie charme colonial et style de vie moderne. Les incontournables sont la vieille ville avec la Plaza de Armas, le quartier artistique de Barranco et le quartier branché de Miraflores.

Lima est également un point fort culinaire: des restaurants haut de gamme comme Central et Maido sont célèbres dans le monde entier. Important: réservez à l'avance ! Les visites de streetfood ou le «Trio Marino» à Callao sont plus abordables.

Deuxième arrêt : plages, désert et faune à Paracas

La réserve naturelle de Paracas séduit par ses baies rocheuses intactes. Pexels

Dans la petite ville de Paracas, on trouve des paysages de dunes, des criques rocheuses et des plages magnifiques. De Paracas partent des excursions en bateau vers les Islas Ballestas, où l'on peut observer des lions de mer, des pingouins et d'innombrables oiseaux. Parfait pour ceux qui ne voyagent pas aux Galápagos, mais qui souhaitent tout de même découvrir la diversité animale.

Troisième arrêt : l'aventure du sandboarding à Huacachina

Huacachina se trouve dans une oasis au milieu du désert et est un paradis pour les accros à l'adrénaline. Le sandboarding et les balades en buggy sur les immenses dunes procurent des sensations fortes.

Ceux qui préfèrent se détendre peuvent profiter du lac ou explorer les environs. Mais attention : Huacachina est très touristique. Certes, seuls 100 habitants y vivent, mais il y a toujours environ 1000 touristes.

Quatrième arrêt : les lignes de Nazca

Les lignes de Nazca au Pérou Pexels

Les Nazcas vivaient entre 200 avant Jésus-Christ et 800 après Jésus-Christ dans l'actuel Pérou. Aujourd'hui encore, les lignes et les dessins fascinants de la culture indigène Nazca sont conservés. Mais on ne les reconnaît vraiment bien que depuis les airs.

On peut admirer les géoglyphes géants lors de tours en petits avions ou depuis divers points de vue situés en hauteur. Un bon guide vaut la peine pour mieux comprendre l'histoire mystérieuse des lignes.

Cinquième arrêt : la ville blanche d'Arequipa

En raison de sa roche volcanique claire, Arequipa est surnommée la «ville blanche». L'architecture coloniale, le monastère de Santa Catalina et la proximité de l'impressionnant canyon de Colca font d'Arequipa une ville unique. Le centre historique d'Arequipa est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Sixième arrêt : le lac Titicaca

Celui qui suit les traces des autochtones atterrit inévitablement à Puno. Cette localité est située directement sur le lac Titicaca et est habitée par les autochtones, les Urus. Sur le lac navigable le plus haut du monde, les Urus vivent sur des îles flottantes faites de roseaux. Il est possible de faire des excursions de plusieurs jours et de réserver son hébergement directement sur l'une des îles de roseaux.

Septième arrêt : Cusco et Machu Picchu

La ville en ruines de Machu Picchu : un monument mondialement connu. Isabelle Schmidt/dpa-tmn/dpa

Cusco était autrefois la capitale de l'empire inca. La ville se trouve au milieu des Andes et est d'une part la porte d'entrée du Machu Picchu, mais aussi de la célèbre Rainbow Mountain. Si vous prévoyez un voyage vers les sites emblématiques du Pérou, il est urgent de réserver vos billets en ligne au préalable.

Il existe de nombreux circuits au départ de Cusco, mais il est également possible de se rendre à Aguas Calientes par ses propres moyens. Le billet le moins cher coûte entre 50 et 70 francs, mais nécessite une longue randonnée.

Huitième arrêt : Jungle Drum à Iquitos

Pour ceux qui veulent avoir l'impression d'être dans la jungle, il faut aller à Iquitos. La ville est la plus grande d'Amazonie et c'est de là que partent les excursions en bateau pour observer aussi bien les piranhas que les uniques dauphins roses.

Les plus courageux goûteront à des plats exotiques comme le piranha, l'alligator et les asticots de suri. Attention: Iquitos n'est accessible qu'en bateau ou en avion.

Neuvième arrêt : Máncora

Le Pérou ne possède pas seulement un monde montagneux fascinant et une forêt tropicale aventureuse, mais aussi des plages de rêve qui s'étendent sur des kilomètres. La ville de Máncora est le hotspot des jeunes: on peut y faire du surf et le célébrer lors de nombreuses fêtes de plage. Il est également possible d'observer des tortues et des baleines en réservant une excursion.

Vous trouverez encore plus de conseils sur le Pérou et les possibilités d'hébergement sur mycation. La rédactrice de mycation Janina a vécu plusieurs mois au Pérou et a parcouru le pays. Elle recommande un voyage au Pérou de trois semaines afin que les voyageurs puissent découvrir les différents aspects de ce pays fascinant.