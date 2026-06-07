Namibie: derrière le vernis de l'«African dream», une plaie encore ouverte

La Namibie est considérée comme une destination de rêve pour de nombreux Européens, un lieu d'immensité, de nature sauvage et de liberté. Mais derrière le «rêve africain» se cache aussi une histoire de colonialisme et de violence qui se répercute encore aujourd'hui.

En grimpant la dune "Big Daddy", le désert du Namib s'étend jusqu'à l'horizon. blue News / Noemi Hüsser

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Le retour au pays. On entend souvent ce mot lorsqu'on visite la Namibie en tant que touriste. Voyager dans ce pays, c'est revenir à la maison - même pour les personnes qui n'ont jamais été dans cet État du sud-ouest de l'Afrique. «Tout le monde repart d'ici avec le cœur meurtri», déclare par exemple un employé d'un établissement d'hébergement de luxe. «La Namibie est comme un aimant qui vous attire toujours vers lui».

On comprend vite ce qu'il veut dire par là. La Namibie a tout ce que les Européens s'imaginent quand ils pensent à «l'Afrique»: des déserts, des animaux sauvages, des routes en terre. En même temps, le pays est presque 20 fois plus grand que la Suisse - et compte à peine 2,5 millions d'habitants. Des espaces infinis et des routes vides vous attendent donc aussi.

Le tourisme est le deuxième secteur économique de la Namibie après l'exploitation minière. 1,4 million de touristes étrangers ont visité le pays en 2024 selon les chiffres du ministère du tourisme - la plupart venaient d'Afrique du Sud voisine, 300'000 d'Europe, dont 20'000 de Suisse. Et le tourisme, on s'en rend vite compte, est fortement orienté vers le regard européen.

A chaque heure de voiture, le paysage montre une autre image

Le voyage commence généralement à Windhoek. Une ville composée d'un mélange de maisons et d'immeubles, de différents styles architecturaux. Et une ville qui ne veut pas vraiment commencer à vivre. Il manque un centre-ville où les gens pourraient s'attarder. La plus grande curiosité est l'église du Christ - elle se dresse au milieu d'un rond-point.

L'église du Christ à Windhoek. On peut voir la ville en une journée. blue News / Noemi Hüsser

Mais si l'on quitte la ville après une nuit et une journée - c'est tout ce qu'il faut ici -, on revit toujours ces moments où l'on comprend ce que les gens d'ici appellent «l'African Dream».

Il y a le paysage, que l'on observe souvent à travers la fenêtre d'une voiture et qui change constamment. Chaque heure, une image différente: d'abord des arbres verts, puis des surfaces rocheuses et des montagnes, des étendues sablonneuses, jusqu'à ce que les arbres reviennent.

Il y a l'immensité qui s'ouvre lorsque l'on monte tôt le matin la dune «Big Daddy», l'une des plus grandes dunes du monde. Lorsque, après une ascension pénible au cours de laquelle on s'enfonce sans cesse dans le sable sans support, on s'assoit, on vide le sable de ses chaussures et on regarde le désert du Namib qui ne veut tout simplement pas s'arrêter.

Il y a la joie qui surgit lorsque l'on a remonté le lit d'une rivière pendant des heures - et que l'on trouve enfin les éléphants qui y vivent.

Il y a le respect que l'on ressent en traversant le parc national d'Etosha, l'une des réserves naturelles les plus importantes d'Afrique, et soudain, on les aperçoit: les zèbres qui se tiennent à gauche et à droite au bord de la route, comme si quelqu'un les avait placés là exprès. Les lions qui se prélassent sous les arbres, totalement indifférents au cortège de voitures qui s'est approché d'eux.

Galerie Namibie En Namibie, le regard est souvent attiré par des étendues qui semblent infinies. Photo: blue News / Noemi Hüsser La dune "Big Daddy" est l'une des plus hautes dunes du monde et l'une des rares qu'il est possible de gravir à pied dans le désert du Namib. Photo: blue News / Noemi Hüsser Des routes de sable presque désertes font battre le cœur des conducteurs de 4x4*. Photo: blue News / Noemi Hüsser Le paysage change presque toutes les heures. Photo: blue News / Noemi Hüsser Dans le parc national d'Etosha, les zèbres se trouvent directement au bord de la route. Photo: blue News / Noemi Hüsser Et si l'on est patient, on peut même trouver des éléphants du désert dans la région de Twyfelfontein. Photo: blue News / Noemi Hüsser Galerie Namibie En Namibie, le regard est souvent attiré par des étendues qui semblent infinies. Photo: blue News / Noemi Hüsser La dune "Big Daddy" est l'une des plus hautes dunes du monde et l'une des rares qu'il est possible de gravir à pied dans le désert du Namib. Photo: blue News / Noemi Hüsser Des routes de sable presque désertes font battre le cœur des conducteurs de 4x4*. Photo: blue News / Noemi Hüsser Le paysage change presque toutes les heures. Photo: blue News / Noemi Hüsser Dans le parc national d'Etosha, les zèbres se trouvent directement au bord de la route. Photo: blue News / Noemi Hüsser Et si l'on est patient, on peut même trouver des éléphants du désert dans la région de Twyfelfontein. Photo: blue News / Noemi Hüsser

C'est un mélange d'aventure et de luxe: on roule sur des routes de gravier, sur des pierres, dans le sable et dans des rivières. Il faut réparer au moins un pneu crevé - cela fait partie du jeu. Et le soir, on arrive dans un «lodge», comme on appelle ici les hébergements touristiques, on s'assied au bar et dans les piscines, on surplombe le désert et on boit du vin blanc. Au loin, un troupeau de gnous galope devant le soleil qui vient de se coucher derrière l'horizon.

Mais la Namibie ne vous fait rarement ressentir qu'une seule chose. Plus les heures de voiture passent, plus les kilomètres s'accumulent, plus les plaques sont réparées, plus l'image de l'«African Dream» se fissure. On commence à voir sur quelles images coloniales elle a été construite. Et comment ces images sont conservées jusqu'à aujourd'hui - notamment grâce aux voyages et aux histoires qui en découlent à la maison.

L'auteure nigériane Chimamanda Ngozi Adichie appelle cela le «danger d'une seule histoire». Une histoire racontée autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce qu'elle devienne unique. «Une représentation unilatérale crée des stéréotypes, et le problème des stéréotypes n'est pas qu'ils sont faux, mais qu'ils sont incomplets», explique Adichie.

«On attend qu'un réalisateur surgisse de derrière le coin d'une maison et crie 'coupez'»

Par exemple à Swakopmund, une ville côtière sur l'Atlantique, où le désert rencontre la mer. Ici, tout ressemble à un décor, comme si quelqu'un avait construit des murs et les avait recouverts d'une photo d'une petite ville allemande moyenne : des maisons aux couleurs pastel, des toits à deux pentes, des façades décorées. En se promenant dans les rues, on attend juste qu'un réalisateur surgisse de derrière un coin de maison, crie «Coupez» et nous délivre de ce malaise que l'on traîne dans cette ville.

Mais ici, les gens ne jouent pas de rôle. Swakopmund a été développée pendant la période coloniale allemande, de 1884 à 1915, pour devenir la plus importante ville portuaire de Namibie. Et tout à Swakopmund le rappelle encore aujourd'hui : on peut acheter du pain d'épices au supermarché et boire de la bière Hansa dans un bar sur la plage.

C'est au plus tard à cet endroit que l'on commence à penser au passé colonial de la Namibie.

Les arbres desséchés de Deadvlei sont l'attraction touristique la plus connue de Namibie. blue News / Noemi Hüsser

L'histoire commence par une escroquerie. En 1884, le commerçant allemand Adolf Lüderitz a acheté des terres à la population indigène : cinq miles de côte pour 200 fusils et 100 livres anglaises. Le contrat ne précisait pas s'il s'agissait de miles anglais ou allemands. Lorsque Lüderitz s'est rendu compte de la marge de manœuvre, il a insisté sur les miles allemands, quatre fois plus longs. Le territoire revendiqué a ainsi été multiplié par seize. C'était le début de la colonie allemande du Sud-Ouest africain.

Ce qui s'ensuivit fut des années de tensions entre la population indigène et les colonialistes allemands : les Allemands revendiquaient toujours plus de terres, la population indigène était repoussée toujours plus loin. En 1904, la révolte des Herero, l'un des peuples autochtones, devint violente. Ils attaquèrent des fermes et des forteresses, tuant plus de 100 hommes allemands. En réaction, l'Allemagne envoya le général Lothar von Trotha dans le sud-ouest africain allemand. Von Trotha a ordonné d'abattre tous les Hereros. Le même ordre a été donné plus tard au peuple indigène des Nama.

Premier génocide allemand du 20e siècle

Ceux qui ont été capturés par les Allemands, mais pas tués, ont été envoyés dans des camps de prisonniers et de travail. C'est la première fois que le terme de camp de concentration apparaît dans l'histoire allemande. Ceux qui s'échappaient étaient conduits dans le désert et mouraient de soif.

Selon les estimations, les soldats allemands ont ainsi assassiné environ 80% des Herero et 50% des Nama entre 1904 et 1908, soit entre 75 000 et 100 000 personnes. Il s'agissait du premier génocide allemand du 20e siècle.

Rien à Swakopmund ne le rappelle. Au centre-ville, un monument commémore la «révolte des Hereros» et les soldats allemands décédés.

A la table des habitués de Swakopmund, les clients boivent de la bière allemande. blue News / Noemi Hüsser

Ce n'est qu'un peu en dehors du centre de Swakopmund que l'on trouve des lieux de mémoire pour les victimes des Herero et des Nama. L'activiste herero Laidlaw Peringada a ouvert un musée du génocide. C'est également lui qui entasse régulièrement une fosse commune herero et nama dans le cimetière au sud de la ville, car le vent ne cesse d'emporter le sable et de mettre à nu les os. Comme si Peringada voulait aussi refermer une plaie encore largement ouverte dans tout le pays.

La domination coloniale de l'Allemagne sur la Namibie a pris fin en 1915 et l'Union sud-africaine a repris l'administration du pays. Depuis 1990, la Namibie est une république indépendante.

L'«accord de réconciliation» est critiqué

Ce n'est qu'en 2015 - plus de cent ans après le génocide des Herero et des Nama - que Norbert Lammert, alors président du Bundestag, a été le premier représentant officiel de l'Allemagne à qualifier ce crime de génocide. En 2021, l'Allemagne a reconnu le génocide et a élaboré un accord appelé «accord de réconciliation», qui octroie à la Namibie une aide au développement d'une valeur de 1,1 milliard d'euros.

L'accord a toutefois été critiqué par la population namibienne et n'a toujours pas été signé. Les descendants des Herero et des Nama ont porté l'affaire devant les tribunaux, réclamant plus que l'aide au développement et exigeant des réparations et la restitution des terres.

Car aujourd'hui encore, près de 30 000 personnes d'origine allemande vivent en Namibie. Et selon les données de l'Office namibien des statistiques, 70% des terres agricoles de Namibie appartiennent encore aujourd'hui aux descendants des colons blancs.

A Swakopmund, un monument commémore la "révolte des Herero" et les soldats allemands tombés au combat, mais pas le génocide des Herero et des Nama. imago

La Namibie fait partie des pays où les inégalités de revenus sont parmi les plus élevées au monde. Même l'exploitation minière - le plus grand secteur économique de Namibie - profite en grande partie à des groupes étrangers qui possèdent les mines d'or du pays. La richesse du pays continue de s'écouler à l'étranger.

C'est donc au plus tard à Swakopmund que s'installe un sentiment qui revient à chaque fois que les habitants parlent du «rêve africain». Adichie décrit comment de telles histoires ne sont pas seulement créées, mais ont un pouvoir : Elles déterminent la manière dont un lieu est vu - et ce qui reste invisible. L'«African Dream» n'est rien de moins qu'une perspective eurocentrique sur un pays et un continent dont l'histoire continue d'être racontée par les Européens. Ou par ceux qui en sont issus.

«Il est difficile de décrire la Namibie - et de s'y rendre - sans penser à cette simultanéité et sans la supporter»

Ce sentiment est particulièrement présent lorsqu'on est assis dans des restaurants où presque tous les clients sont blancs et les employés noirs. Lorsque l'histoire individuelle de l'«African Dream» est transformée en produit d'expérience : Lorsque l'on passe devant des «Living Museums», dans lesquels la population indigène présente sa culture aux touristes. Ou lorsque l'on s'arrête dans un village en tant que groupe de touristes blancs avec six véhicules tout-terrain, que l'on distribue quelques sacs de nourriture, que l'on prend des photos - et que l'on repart au bout d'une demi-heure.

Il y a de nombreuses façons de voyager en Namibie. Beaucoup d'histoires à raconter, les paysages impressionnants, les gens accueillants. Mais aussi le passé colonial qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été complètement traité. Ni par le gouvernement, ni par les guides, qui ne parlent du colonialisme que lorsqu'on leur pose la question. Il est difficile de décrire la Namibie sans penser à cette simultanéité et sans la supporter. Sans reconnaître qu'il y a toujours plusieurs histoires.

Mais en tant que voyageur européen, on a aussi le privilège de pouvoir choisir parmi elles. A environ un kilomètre de la fosse commune des Herero et Nama à Swakopmund, on peut tâter du gin. Cela aussi est vrai - et c'est précisément là que réside le malaise.

Cet article a été rédigé dans le cadre d'un voyage organisé par Edelweiss pour les médias, en collaboration avec l'office du tourisme namibien et Defender Experience.