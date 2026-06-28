La République tchèque et l'Allemagne ont enregistré dimanche un deuxième record de température en deux jours. Le mercure a affiché 41,1°C à Doksany, au nord de Prague, et 41,7°C à la station de mesure de Coschen, dans le Brandebourg, à la frontière polonaise.

Les 41,1°C enregistrés à Doksany (ici une vue du monastère) sont le deuxième record de température en deux jours pour la République Tchèque.

Nouveaux records Canicule : la République tchèque et l'Allemagne dépassent les 41°C

«C'est la première fois que nous avons jamais enregistré une température de 41 degrés dans notre réseau officiel de stations météorologiques. Les températures continuent d'augmenter, donc il ne s'agit pas encore du pic définitif», a ajouté l'institut météorologique tchèque CHMI sur X.

Samedi, le thermomètre en Tchéquie avait atteint un précédent record établi à 40,8°C, à Doksany.

Les données fournies par le Service météorologique allemand (DWD) sont aussi provisoires. La veille, le mercure avait atteint 41,5°C. L'Allemagne a aussi battu dans la nuit de samedi à dimanche un nouveau record de température minimale nocturne soit 29,4°C à Kubschütz (ouest), contre 27,2°C en août 2003.