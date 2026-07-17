Un tremblement de terre de magnitude 7,3 a frappé sans faire de dégâts majeurs ni de victimes vendredi le sud du Mexique à sa frontière avec le Guatemala, a annoncé l'Institut géologique américain USGS, déclenchant une alerte au tsunami qui a depuis été levée.

Le séisme s'est produit au large dans le Pacifique et à 15 km de profondeur (archives).

Le séisme, qui s'est produit au large dans le Pacifique et à 15 km de profondeur, a été enregistré à 09h48 heure locale (16h48 suisses) à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Tapachula, dans l'Etat du Chiapas. Plusieurs répliques de magnitude 5 ont été enregistrées.

Peu après, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), a émis une alerte au tsunami qui moins de trois heures après a été levée.

La population avait été appelée à s'éloigner des rivages de la partie méridionale des côtes du Mexique sur le Pacifique et, au Chiapas, les autorités locales de la protection civile avaient mis en garde sur des variations du niveau de la mer d'un peu plus d'un mètre.

La secousse a été ressentie dans l'Etat voisin d'Oaxaca, ainsi qu'au Guatemala et au Salvador, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Selon les premiers rapports sur place, aucune victime n'est à déplorer.

Pas de dégâts «majeurs»

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a dit sur X que, selon les gouvernements locaux, «aucun dégât majeur» n'avait «pour l'heure été signalé» mais que «les protocoles» avaient été activés.

«Les autorités des différents niveaux de gouvernement effectuent des constatations sur le terrain pour évaluer d'éventuels dommages structurels et coordonner les mesures préventives», a-t-elle ajouté. «Il n'y a pas de dommages graves», a affirmé pour sa part le secrétaire mexicain à la Marine, Raymundo Morales.

À Tuxtla Gutiérrez, la capitale de l'Etat du Chiapas, quelques scènes de panique ont été observées dans ses rares immeubles de grande hauteur, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

«On se sent horriblement mal là-haut», a déclaré à l'AFP Araceli Sánchez, une employée du gouvernement qui se trouvait dans un bâtiment de 15 étages. «Il y a des gens qui ont pleuré», a-t-elle ajouté, la voix tremblante, après être descendue par les escaliers de secours.

Le gouvernement du Chiapas, qui a fait état de dégâts matériels mineurs dans deux municipalités, a suspendu la journée de travail. Dans la capitale du Guatemala, l'intensité du séisme a entraîné l'évacuation de plusieurs bâtiments et les cours ont été suspendus, a constaté l'AFP.

Le Mexique et l'Amérique centrale se situent à la jonction de plusieurs plaques tectoniques dont les mouvements font de la région l'une des plus sismiques du monde.