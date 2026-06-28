Après des nuits tropicales de vendredi à samedi, des orages et averses se sont abattus dans les Alpes et Préalpes, avec 10 à 30 mm de pluie. Pourtant, les températures nocturnes ne sont pas descendues. Les nuits de ces prochains jours ne s'annoncent pas non plus très fraîches, malgré la pluie. Explications de météorologues de MétéoSuisse.

La pluie, quant à elle, peut faire baisser les températures maximales en journée. «Mais la nuit, avec l'humidité, le mercure a aussi de la peine à descendre» (image d'illustration).

Il y a peu de radiation (aussi appelée rayonnement) lorsque le ciel est très nuageux, ce qui sera sans doute le cas lundi et mardi, explique à Keystone-ATS Marianne Giroud Gaillard, métorologue prévisionniste à l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).

«C'est surtout grâce à la radiation nocturne que l'air se refroidit la nuit. Or les nuits sont aussi plus courtes à cette période de l'année, ce qui laisse moins de temps à l'air pour se refroidir», souligne-t-elle.

Lorsque le ciel est couvert, la chaleur infrarouge émise par la Terre a en effet de la peine à s'échapper dans l'espace, renchérit Lionel Peyraud, également météorologue chez MétéoSuisse. Les nuages, composés de gouttelettes d'eau, absorbent une bonne partie de cette chaleur, puis la restituent vers le bas.

A l'inverse, par ciel dégagé et peu de vent, les températures peuvent descendre nettement plus bas que s'il y a une couverture nuageuse, qui agit comme un effet de serre.

En effet, l'air se refroidit par conduction, en contact avec le sol, indique M. Peyraud. Mais lorsqu'il y a du vent la nuit, cet air est brassé. «Si l'air se mélange sur une couche d'une certaine épaisseur, cela dilue le refroidissement et les températures ne descendent pas aussi bas qu'elles le feraient sans vent», explique-t-il.

La pluie, quant à elle, peut faire baisser les températures maximales en journée. «Mais la nuit, avec l'humidité, le mercure a aussi de la peine à descendre. Le phénomène est similaire à celui de la couche nuageuse», relève le météorologue.