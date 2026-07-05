Une nouvelle hausse des températures est attendue dès le milieu de la semaine prochaine, selon MétéoSuisse. Mais les modèles ne s'accordent pas sur l'intensité de la vague de chaleur qui arrive. Explications.

Pour supporter la chaleur, rien de tel que de se jeter à l'eau.

Météo Chaud devant jusqu'au 19 juillet au moins – Vers un retour de la canicule dès mercredi ?

Le premier épisode de canicule est derrière nous. La météo nous a gratifiés ces derniers jours d'un peu moins de lourdeur dans l'air, même si les températures sont restées plus élevées que les normales saisonnières. Par exemple, ce dimanche, le mercure indique tout de même 32°C à Sion, 31°C à Genève et 30°C à Lausanne. Mais les nuits sont relativement fraîches, grâce à un air est très sec, apprend-on sur le blog de MétéoSuisse.

Toutefois, la canicule n'a pas dit son dernier mot. Après une bouffée d'air un peu plus frais entre mardi 7 et mercredi 8 juillet, elle pourrait bien s'installer à nouveau. Le mercure devrait repartir à la hausse en deuxième partie de semaine prochaine.

Position charnière

Mais quelle sera l'intensité de cette nouvelle vague de chaleur et à quel point les températures vont-elles grimper ? Mystère! Les différents modèles météo ne s'accordent pas sur le sujet et pour cause: la Suisse est positionnée à la limite entre des remontées d'air torride vers le sud-ouest de la France et la présence d'un noyau d'air plus frais sur l'Europe centrale et orientale, ajoute MétéoSuisse.

Probabilité que la température maximale journalière dépasse les 30°C. MétéoSuisse-Blog

Cette limite varie en fonction des modèles, ce qui donne des écarts assez importants dans les projections: de 27°C à 28°C pour les versions les plus fraîches, à plus de 35°C pour les versions les plus chaudes.

Dès mercredi, MétéoSuisse annonce ainsi un temps ensoleillé et chaud, avec des maxima à 35°C. Des orages vespéraux pourront éclater sur les reliefs vendredi, samedi et dimanche.

Comment définit-on les alertes canicule en Suisse ? Une alerte de niveau 2 (jaune) est émise pour des périodes courtes et intenses dès que la température moyenne journalière (Tmean) dépasse le seuil de 25 °C pendant un à deux jours.

(jaune) est émise pour des périodes courtes et intenses dès que la température moyenne journalière (Tmean) dépasse le seuil de 25 °C pendant un à deux jours. Une alerte de niveau 3 (orange) est émise dès que la Tmean est supérieure ou égale à 25 °C pendant au moins trois jours consécutifs.

(orange) est émise dès que la Tmean est supérieure ou égale à 25 °C pendant au moins trois jours consécutifs. Une alerte de niveau 4 (rouge) est émise lorsque la Tmean est supérieure ou égale à 27 °C pendant au moins trois jours.

(rouge) est émise lorsque la Tmean est supérieure ou égale à 27 °C pendant au moins trois jours. Précision: Tmean est moyennée sur 24 heures et prend donc en compte les températures nocturnes.

Tmean est moyennée sur 24 heures et prend donc en compte les températures nocturnes. MétéoSuisse ne parle de vague de chaleur que lorsque le critère d’alerte de niveau 3 est dépassé, c'est-à-dire lorsqu'il y a une température moyenne quotidienne de 25 °C ou plus pendant au moins trois jours de suite. Si les critères ne sont remplis que pendant une période maximale de 2 jours, celle-ci est décrite comme une courte période de chaleur.

Quant à l'évolution probable jusqu'au 19 juillet, elle est tout aussi «caliente»: une situation de blocage persistera sur l'Europe centro-occidentale, avec des pressions au sol quasiment uniformes, note MétéoSuisse. Là encore, le temps sera ensoleillé et chaud et le mercure devrait grimper jusqu'à 31°C, voire 35°C, avec une tendance aux orages en soirée.

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