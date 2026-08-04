Dix-neuf personnes ont succombé à des pathologies liées à la chaleur depuis le 15 mai en Corée du Sud, où plusieurs régions suffoquent sous des températures extrêmes. Plusieurs régions du pays suffoquent sous des températures extrêmes.

La capitale, Séoul, est soumise mardi au niveau d'alerte maximal, en raison d'une «grave vague de chaleur». Le mercure devrait y tutoyer les 40°C.

Canicule Corée du Sud : 19 décès liés à la chaleur depuis mi-mai

Au total, 2221 personnes ont souffert de maladies liées à la chaleur entre le 15 mai et le 3 août, et 19 en sont mortes, a annoncé mardi l'Agence coréenne de prévention et de surveillance des maladies.

Le record de température national a été battu trois fois au cours de la semaine dernière, pour s'établir dimanche à 42,5°C à Yangsan, près de la grande ville portuaire de Busan.

La capitale, Séoul, est soumise mardi au niveau d'alerte maximal, en raison d'une «grave vague de chaleur». Le mercure devrait y tutoyer les 40°C.