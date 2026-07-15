Après plusieurs jours ponctués par un temps ensoleillé et très chaud, la météo va radicalement changer en Suisse ces prochaines heures.

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

Prudence De puissants orages vont déferler sur la Suisse et mettre fin à la canicule

En effet, dès ce mercredi après-midi, des orages parfois violents vont balayer l’ensemble du territoire. «MeteoSuisse» a donc émis une alerte de niveau 3. Ces orages pourraient être accompagnés de rafales de vent, de grêle et de fortes précipitations.

D'après les prévisions, les cellules orageuses devraient se déplacer d'ouest en est à partir de 14 heures environ. Dans un premier temps, ce sont surtout le Valais, la Suisse centrale et le Tessin qui devraient être touchés, puis la Suisse romande et la Suisse orientale un peu plus tard. Mardi déjà, de violents orages avaient fait tomber des arbres en Suisse centrale et causé des dégâts dans plusieurs endroits.

Ce temps perturbé devrait se prolonger jusqu’à jeudi matin avant une brève accalmie suivie d’une nouvelle dégradation orageuse en soirée. Quant aux températures, elles devraient redevenir peu à peu respirables.

Le retour d’une météo plus calme est prévu pour dimanche avec la mise en place d’un nouvel anticyclone.