Que ce soit pour faire une baignade, une randonnée ou un barbecue : un coup d'œil sur le smartphone permet souvent de décider si le parapluie doit être de la partie ou non. Mais de nombreuses applications météo fournissent des prévisions peu fiables pour la Suisse. Quelle en est la raison ?

Pour s’informer sur le temps qu’il fera dans nos contrées, il vaut la peine de jeter un coup d'œil sur une application de météo suisse.

Ne pas se fier aux apparences Découvrez la meilleure application météo pour la Suisse !

Pourquoi les applications météo suisses sont-elles plus précises ?

De nombreuses applications météo connues comme AccuWeather, Apple Weather ou The Weather Channel se basent sur des modèles météo globaux avec une résolution relativement grossière (p. ex. 9 à 25 kilomètres). Cela peut suffire pour un terrain plat, mais pas pour la Suisse, dont la topographie est très morcelée.

En revanche, les fournisseurs suisses comme MétéoSuisse travaillent avec des modèles spécialement développés comme COSMO-1 qui, avec une résolution d'un kilomètre seulement, peut reproduire même les petits modèles météorologiques locaux (par exemple les vallées à foehn ou les cuvettes de brouillard). Un avantage certain en termes de qualité des prévisions.

Des mises à jour fréquentes font la différence

L'actualisation des données météorologiques est décisive, notamment en cas de changements météorologiques soudains. MétéoSuisse actualise ses prévisions plusieurs fois par jour et utilise des technologies modernes de «nowcasting» pour détecter à temps les évolutions à court terme comme les fronts orageux.

En revanche, de nombreuses applications internationales actualisent moins souvent ou avec un certain retard leurs données. Cela peut donc entraîner des imprécisions sensibles, en particulier avec des conditions météorologiques qui changent aussi rapidement que celles de la Suisse.

Un design fantaisiste ne fait pas tout

De nombreuses applications internationales marquent des points avec des graphiques modernes, des nuages de pluie animés et des symboles colorés. Même si cela est très joli, la signification exacte de ces icônes n'est pas toujours claire. Ainsi, la prévision «légère pluie» peut être interprétée de différentes manières : d'une brève bruine à des précipitations continues.

Les applications suisses, en revanche, offrent souvent des explications plus claires avec une meilleure répartition par heure de la journée et par région ce qui permet de décider si le parapluie doit être emporté ou non.

Quelle est la meilleure application météo ?

Maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres est la suivante : quelle est la meilleure application météo ? SRF Kassensturz l'a testée : Les meilleurs résultats en matière de précision des prévisions sont fournis par les apps adaptées aux conditions suisses. Ces fournisseurs connaissent mieux les phénomènes météorologiques locaux que les solutions internationales et en tiennent compte en conséquence.

Voici le podium des meilleures applications : MeteoSuisse MeteoNews App Landi

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