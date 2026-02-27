Environ 100 hectares de forêt ont brûlé mardi dans le Maine-et-Loire, un département en vigilance rouge canicule, a-t-on appris mercredi auprès de la préfecture et des pompiers. L'incendie est désormais maîtrisé.

Plusieurs feux ont été fixés en France, alors que d'autres sont encore en progression (archives).

Canicule Feu de forêt : incendie maîtrisé dans le Maine-et-Loire

L'alerte a été donnée dans l'après-midi sur la commune de Saint-Macaire-du-Bois, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Cholet. D'importants moyens ont été mobilisés pour circonscrire le feu, avec jusqu'à 160 sapeurs-pompiers et une cinquantaine d'engins engagés mardi soir.

«L'incendie a été fixé aux alentours de 05h00 du matin», a indiqué à l'AFP Xavier Metras, commandant des opérations de secours au SDIS 49, «mais il n'est pas encore totalement éteint».

Environ 80 pompiers étaient encore sur place mercredi matin. Ils sont chargés d'assurer la surveillance notamment des fumerolles, des panaches de fumée provenant de la terre.

Aucune habitation n'a été menacée et il n'y a pas eu d'évacuations. L'origine du sinistre reste pour l'heure inconnue.

Le Maine-et-Loire est placé en vigilance rouge canicule depuis dimanche midi. Le département est également placé en «vigilance élevée» pour le risque de feux de forêt.