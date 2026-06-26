Les urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou, un des principaux hôpitaux parisiens, sont sous forte tension en raison de la canicule, a alerté vendredi le chef des urgences Philippe Juvin, décrivant une situation «extrêmement grave».

Le gouvernement français a sonné jeudi la «mobilisation générale» du système de soins face à la canicule (archives).

En résumé Les hôpitaux parisiens peinent à faire face à l’afflux de patients présentant «des hyperthermies très fortes».

Le gouvernement français a sonné jeudi la «mobilisation générale» du système de soins face à la canicule.

Les politiciens craignent une hausse de la mortalité «pendant 2-3 jours minimum».

Depuis lundi, «le flux de patients ne baisse pas, il a beaucoup augmenté hier», a décrit le professeur de médecine sur BFMTV/RMC. «Les couloirs sont pleins» de patients «plutôt âgés», mais aussi de patients «de 50-60 ans», présentant «des hyperthermies très fortes», a-t-il indiqué, évoquant aussi «des SDF qui arrivent avec 42 degrés de température».

Les capacités d'hospitalisation sont «saturées» voire «dépassées» avec 53 patients hospitalisés pour 20 lits habituellement, a-t-il poursuivi. «Ils sont dans des brancards, dans les couloirs ou sur des lits que nous sommes allés chercher dans des chambres désaffectées», a-t-il décrit.

«On essaie de les caser où on peut. C'est une situation extrêmement grave», a-t-il averti, relevant que si aucun décès n'a été constaté dans la nuit, «des patients sont dans un état très précaire».

«Nous avons du mal à avaler les flux», a-t-il averti, signalant que «vingt patients n'avaient toujours pas été vus à 7h du matin».

Le gouvernement a sonné jeudi la «mobilisation générale» du système de soins face à la canicule, les autorités redoutant à plus ou moins brève échéance une surmortalité dans la population, les aggravations brutales de maladies chroniques pouvant mettre cinq à dix jours à survenir.

Philippe Juvin s'est inquiété de possibles décès encore non recensés à domicile, estimant «probable» une hausse de la mortalité «pendant 2-3 jours minimum». Celui qui est aussi député LR a appelé chacun à prendre soin «de ses voisins» et à distribuer « des bouteilles d’eau aux sans domicile fixe ».

Face à la saturation des urgences, il juge «totalement déraisonnable» de maintenir à Paris le festival Solidays, de vendredi à dimanche, et la Marche des Fiertés samedi, appelant le préfet de police à les annuler. «On est déjà sous l'eau, on a du mal à prendre en charge les patients qui nous arrivent déjà», a-t-il insisté.

Il a indiqué avoir rappelé «tous les médecins qui ont un jour travaillé dans le service» pour venir renforcer les équipes. «Un certain nombre ont répondu dès ce matin, à cette heure, dès le premier message», a-t-il dit.

Archives sur la canicule