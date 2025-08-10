  1. Clients Privés
«Pic entre lundi et mardi» La canicule s'étale sur presque toute la moitié sud en France

ATS

10.8.2025 - 06:56

La vague de chaleur en cours depuis vendredi, la deuxième de l'été à toucher la France, s'étend dimanche à presque toute la moitié sud du pays. 42 départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France.

Jusqu'à 42 degrés sont attendus dimanche en France (archives).
Jusqu'à 42 degrés sont attendus dimanche en France (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.08.2025, 06:56

10.08.2025, 07:08

«Dimanche, dans la continuité des jours précédents, la chaleur va encore monter d'un cran dans le sud», a prévenu samedi le service national de prévisions. Le thermomètre devrait ainsi grimper «fréquemment» jusqu'à 40 degrés Celsius, voire les «dépasser» dans l'Hérault, le Var et le sud des départements de l'Ardèche et de la Drôme, a-t-il prévenu.

15 villages impactés. L'incendie du sud de la France ne sera «pas maîtrisé» avant dimanche soir

15 villages impactésL'incendie du sud de la France ne sera «pas maîtrisé» avant dimanche soir

Au plus chaud de la journée, 42 degrés sont également attendus à Nîmes et 40 degrés à Perpignan, avec des pointes à 38 degrés à Bordeaux et Toulouse dans l'après-midi. Cet épisode, qui nécessite «une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées», a souligné Météo-France.

Pic attendu lundi ou mardi

Samedi, 42,2 degrés ont été relevés à Tiranges, en Haute-Loire, et 39 degrés à Lyon, dans une région où le mercure devrait «légèrement» baisser dimanche d'après le dernier bulletin de prévision.

Après une première vague de chaleur cette année du 19 juin au 4 juillet, c'est la 51e enregistrée en France depuis 1947. Lundi, plus de la moitié de l'Hexagone, avec 46 départements centraux et de la partie sud, seront placés en vigilance orange, selon un bulletin actualisé de Météo-France. Les Deux-Sèvres, la Vienne, la Creuse et la Haute-Corse passeront à ce niveau d'alerte dès dimanche à midi.

Grèce. La canicule se prolonge, le thermomètre frôle les 46°C

GrèceLa canicule se prolonge, le thermomètre frôle les 46°C

«Le pic est attendu entre lundi et mardi» pour cette canicule, qui «devrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine, a écrit Météo-France. Selon le prévisionniste, qui observe «une accélération de la survenue des vagues de chaleur» liée au changement climatique, le pays n'a connu que deux étés sans ce type d'épisode au cours des 16 dernières années.

