La période de canicule se termine ce lundi au Nord des Alpes et en Valais, alors qu'elle jouera encore les prolongations au sud du pays. Il ne fera pas si frais pour autant, puisque les maxima se situeront entre 28°C et 33°C. Des orages vont se développer dès le début d'après-midi, selon MétéoSuisse.

Météo La canicule se termine enfin, les orages arrivent – «Seulement» 28°C à 33°C

La vague de chaleur intense et persistante qui a touché toute la Suisse prend fin ce lundi au Nord des Alpes et dans le Valais, tandis qu'au Sud, elle devrait se terminer vers le milieu de la semaine, indique MétéoSuisse.

L temps sera généralement bien ensoleillé ce matin encore, mais on observera la formation de cumulus sur les reliefs dès la mi-journée, suivie d'averses ou d'orages, d'abord dans les Préalpes et les Alpes, puis en plaine et sur le Jura. Les orages pourront être localement forts.

Mais qui dit fin de la canicule ne dit pas forcément fraîcheur: le mercure grimpera tout de même jusqu'à 28°C en moyenne et 33°C sont même annoncés à Sion.

Entre soleil et orages

Depuis le début de la vague de chaleur, des températures maximales comprises entre 33 et 37 °C ont été enregistrées à basse altitude. C'est à Bâle que la température la plus élevée a été enregistrée jusqu'à présent, avec 39 °C, apprend-on sur le blog de MétéoSuisse.

Pour la suite, les orages nous accompagneront jusqu'à mercredi. Il seront localement forts mardi également et s'accompagneront de puissantes rafales de vent.

De jeudi à lundi prochain, le temps sera bien ensoleillé avec quelques averses isolées possibles en montagne.

Sur toute la période, les températures afficheront entre 29°C et 32°C.