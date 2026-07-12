Le typhon Bavi a été rétrogradé dimanche en tempête tropicale, après avoir frappé samedi soir le littoral de la Chine avec des vents allant jusqu'à 145 km/h. Il progresse désormais dans les terres, où près de 2 millions de personnes ont été évacuées.

Le typhon Bavi a commencé à frapper la province du Zhejiang samedi soir.

Bavi, qui a auparavant frappé le nord de Taïwan et les îles méridionales isolées du Japon, est arrivé vers 23h20 samedi (17h20 en Suisse) dans la province du Zhejiang, selon l'observatoire météorologique provincial.

Vers 05h00 dimanche (23h00 en Suisse), «son intensité a diminué, transformant le typhon en forte tempête tropicale». Son centre évolue désormais près de la grande métropole commerciale de Yiwu (Zhejiang), avec des vents de force 11 (108 km/h), a indiqué l'agence météorologique chinoise.

Dans la nuit, le typhon a d'abord secoué la ville côtière de Yuhuan, puis s'est écarté et a frappé 20 minutes plus tard la ville de Yueqing. Cette dernière localité «a subi des vents violents et des pluies torrentielles, provoquant des inondations rapides et le déracinement d'arbres en bordure de route», relate un journaliste de la télévision publique CCTV, précisant qu'après le passage du typhon, «la pluie a continué sans relâche, le littoral étant balayé par des pluies diluviennes».

Pluies torrentielles

Les autorités de la province ont mis en garde contre des pluies torrentielles et le risque d'inondations soudaines, de crues et de coupures des voies de communication. Les médias n'ont, pour l'instant, pas fait mention de dégâts matériels ou de victimes.

Bavi devrait désormais se déplacer vers le nord-ouest «en s'affaiblissant progressivement» à travers les terres, avant d'atteindre la mer Jaune mardi, «se transformant progressivement en cyclone extratropical», a précisé l'agence météorologique.

Les régions traversées (provinces du Zhejiang, du Fujian, de l'Anhui et du Jiangsu) devraient endurer jusqu'à lundi matin des «pluies torrentielles», note-t-elle.

En anticipation de ces fortes précipitations, plus de 1,7 million de personnes ont été évacuées par précaution dans la province du Zhejiang, selon un média d'Etat.

Plus de 130'000 personnes ont également été évacuées dans la province voisine du Fujian, ainsi que 34'000 dans les zones côtières et à haut risque de Shanghaï, selon les médias officiels locaux.