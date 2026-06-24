Environ 68'000 foyers français sont privés d'électricité mercredi matin en Bretagne, dans l'ouest du pays, en raison d'un incident lié à la chaleur sur un transformateur, a annoncé la préfecture du département du Finistère. Personne n'a été blessé.

«L'origine de l'incident est accidentelle et liée aux fortes chaleurs actuellement observées. Cet incident n'a fait aucun blessé», a déclaré la préfecture dans un communiqué. Le Finistère fait partie des 58 départements français placés mercredi en vigilance rouge canicule, le niveau d'alerte maximum. C'est la première coupure de cette ampleur depuis le début des fortes chaleurs.

Au moment de la panne près de Quimper mardi, journée la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947, jusqu'à 106.000 clients ont été privés d'électricité mais depuis, les opérations de sécurisation et de rétablissement de l'électricité se poursuivent, selon la préfecture.

Les équipes du gestionnaire de réseau RTE et du fournisseur d'électricité Enedis ont été mobilisées toute la nuit et travaillent à «un rétablissement progressif et le plus rapide possible», a encore expliqué la préfecture qui a mis sur pied une cellule de crise départementale.

Tous les foyers concernés ne pourront être raccordés «au plus tôt» qu'"en fin de journée», a-t-elle ajouté et les maisons de retraite médicalisées (Ehpad) «bénéficieront de groupes électrogènes».

La France connaît mercredi un quatrième jour consécutif de vigilance rouge canicule. L'indicateur thermique national, moyenne de plusieurs stations de référence, a atteint 29,8°C mardi selon des données provisoires. C'est plus que les précédents records du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003 (29,4°C).