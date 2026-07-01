Une «mini-tornade» ou trombe lacustre a été aperçue et abondamment photographiée en début d'après-midi ce mercredi sur le lac de Constance. Explications sur ce phénomène spectaculaire.

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Phénomène impressionnant Une «mini-tornade» observée sur le lac de Constance !

C'est assez rare, mais ce n'est pas la première fois que l'on peut observer une trombe lacustre en Suisse. Concrètement, explique le blog de MétéoSuisse, il s'agit d'«un puissant vortex cylindrique ou tubulaire avec une petite extension horizontale au-dessus de l’eau».

Mais s'il s'agit réellement d'une tornade au-dessus d'un point d'eau, on ne peut pas comparer la trombe lacustre à celles que l'on observe aux Etats-Unis, par exemple, car les conditions pour qu'elle se forme sont totalement différentes.

Les conditions pour qu'une trombe lacustre se forme Passage de talweg d'altitude / arrière d'un front froid avec de l'air instable

Lac avec de l’eau de surface chaude -> fort gradient vertical de température

Masse d’air humide

Convergences locales du vent au sol -> cisaillement horizontal du vent

Courant ascendant sous et dans un cumulus en croissance (idéalement avec une base nuageuse basse)

Emplacement généralement peu venteux avec seulement un faible cisaillement vertical du vent Source: MétéoSuisse-Blog

Les ingrédients mentionnés ci-dessus combinés au bon moment de la journée ne se présentent «que durant quelques jours par an», ajoute le blog. En général, les périodes les plus propices sont la fin de l’été ou le début de l’automne: c'est dire le caractère encore plus exceptionnel du phénomène observé ce 1er juillet près de Friedrichshafen, en Allemagne, selon les précisions apportées par MétéoSuisse.

Et sur le web, les réactions ne manquent pas: «Impressionnant!» , «Trop beau», «Génial», s'enthousiasment les uns, alors que d'autres sont plus craintifs: «Un peu flippant», «Ça fait un peur quand même».

À noter qu'une trombe lacustre ne représente que peu de danger, à part pour les usagers du lac, qui peuvent se retrouver fortement secoués s'ils se trouvent à proximité ou traversent l'une de ces «mini-tornades».