Des fans de la chanteuse Taylor Swift ont déboursé 25 dollars pour des déchets, allant de mégots de cigarette à un kit de test d'ovulation, ramassés près du mariage de la reine de la pop musique avec la vedette du football américain Travis Kelce.

Certains fans de Taylor Swift se sont rendus à New York pour tenter d'approcher, en vain, la vedette de la chanson.

25 dollars pièce ! Des fans s'arrachent les déchets trouvés près du mariage de Taylor Swift

Un artiste new-yorkais a récupéré ces détritus vendredi dernier dans les rues autour du Madison Square Garden, où s'est déroulé le mariage qui a rassemblé des centaines de célébrités, à l'écart des médias et du public.

Mercredi, moins de 24 heures après le début de la vente, tous les objets avaient trouvé preneur: bouchons de bouteilles d'eau, rubans de signalisation de la police, pailles, couverts ou encore un écouteur. Chaque objet, présenté en ligne comme une «sculpture», est scellé dans un petit cube en plastique, signé au dos par l'artiste.

1250 dollars gagnés

«Cela attire beaucoup de 'Swifties' qui veulent simplement un petit morceau, même indirect, du mariage», a déclaré à l'AFP Justin Gignac, qui les vend sur son site Internet New York City Garbage. Il a assuré avoir gagné 1250 dollars grâce à la vente de 50 objets, ajoutant qu'il pourrait en mettre d'autres en vente.

«J'essaie d'immortaliser des moments marquants de la vie culturelle new-yorkaise et celui-ci m'a semblé en être un. L'idée est simplement de conserver une petite capsule temporelle de cet instant», a-t-il expliqué.

L'artiste commercialise également d'autres déchets new-yorkais sur son site.

La cérémonie de la semaine dernière a été suivie à distance par les nombreux admirateurs de la chanteuse, dont certains se passionnent depuis longtemps pour la vie sentimentale de la lauréate aux 14 Grammy Awards.

Certains fans s'étaient aussi rendus à New York pour tenter d'approcher, en vain, cet événement réunissant environ un millier de personnes dans un quartier entièrement bouclé pour l'occasion.