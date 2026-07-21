Alors que la 49e édition du Paléo Festival commence ce mardi, petit tour d'horizon des huit scènes principales installées sur la plaine de l'Asse.

C’est parti! La 49e édition du Paléo Festival débute ce mardi 21 juillet 2026 et durera jusqu'à dimanche. Alors que 250’000 festivaliers sont attendus pour venir profiter de plus de 250 concerts et spectacles, on fait le point sur les huit scènes de la plaine de l’Asse. Suivez le guide.

La Grande Scène

Tout est dans le nom: il s’agit de l’espace avec la plus grande capacité - le public peut réunir jusqu’à 30-35’000 personnes. C’est sur la Grande Scène que se produisent une partie des têtes d’affiches du Paléo. Cette année, les festivaliers pourront notamment profiter des shows de Twenty One Pilots (mardi), The Cure (mercredi), Gorillaz (jeudi), Orelsan (vendredi), Katy Perry (samedi) et Gims (dimanche).

Véga

Deuxième plus grande scène, elle peut accueillir plus de 20’000 spectateurs. Elle se veut le lieu de rendez-vous des grands shows pop et rock et promet quelques fins de soirées explosives et inoubliables. Seront, entre autres, présents : le DJ Perceval (mardi), Feu! Chatterton (mercredi), Mosimann (vendredi) ou encore Bob Sinclar (dimanche).

Belleville

Cette structure, qui a vu le jour en 2022, est devenue au fil des éditions du festival le temple de la musique électronique. Comme annoncé lors de la conférence de presse d’ouverture du Paléo, la scène fait peau neuve cette année: fini les couleurs chaudes et place à un univers visuel pus épuré, inspiré des cristaux précieux.

Le nouvel univers de Belleville a été présenté lundi lors de la conférence de presse. KEYSTONE

Parmi les artistes à y proposer un set, on trouvera: Dylan Dylan (mardi), DJ Schnake (mercredi), le duo Kabylie Minogue (samedi) ou encore Omega Nebula (dimanche).

Le Club Tent

Le chapiteau du Club Tent, où peuvent se réunir environ 2500 personnes, est un espace dédié aux découvertes d’artistes prometteurs - suisses et internationaux - et aux musiques actuelles. Parfois présenté comme le « laboratoire » du festival, il donne l’occasion de découvrir des artistes émergents. Cette année, on note la présence de St Graal (mercredi), des Suissesses Marie Jy (jeudi) et Roxane (vendredi) et de Dope Saint Jude (samedi).

Le Dôme

Cette scène se situe au coeur du Village du monde. L’objectif: mettre en lumière les artistes originaires d’une même région géographique. Cette année, c’est la Scandinavie qui est à l’honneur. Aussi installé sous chapiteau, cet espace invite à la découverte dans un cadre intimiste et chaleureux.

L’Escale

Nouveauté de cette 49e édition. Le Village du monde inaugure ce nouvel espace issu d'une collaboration avec Ikea. L'enseigne suédoise a créé un espace scénique semblable à une cuisine et un bar, le tout inspiré d’un village de pêcheurs. Des artistes s'y produiront «dans des formules intimistes».

La ruche

Fans des arts du cirque, du théâtre de rue et des performances avec une touche poésie, cet espace est pour vous. Différents spectacles sont proposés durant les six jours du Paléo. L’occasion de profiter d’un festival dans le festival.

La Dérivée

Cette petite scène alternative met en avant des artistes locaux ou des projets collaboratifs originaux.