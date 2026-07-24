Originaire de la région, Lilly Khamsy ferme son cabinet une semaine chaque année afin d’officier en tant que bénévole au Paléo festival. Un engagement qui montre bien l’attachement des résidents de La Côte pour leur événement. Elle raconte.

Son premier Paléo, c’était lorsqu’elle avait 2 ans. Lilly Khamsy n’hésite pas lorsqu’il s’agit d’évoquer son amour pour le festival nyonnais, qui a bercé son enfance, son adolescence et qui fait encore partie intégrante de son programme annuel. Car lorsqu’arrive la dernière semaine de juillet, cette ophtalmologue trentenaire ferme son cabinet et revient à ses premières amours de médecin urgentiste sur la Plaine de l’Asse, le tout en tant que bénévole.

Membre de l’équipe médicale du festival depuis 6 ans, la Vaudoise a fait valoir ses qualités de spécialiste des yeux pour intégrer l’infirmerie. «Lorsqu’il y avait encore les feux d’artifice le dimanche (ndlr : avant l’arrivée l’an passé d’un spectacle de drones), il arrivait que des débris gênent certains spectateurs et je pouvais profiter de mes qualités pour les soigner. Ce n’est plus le cas, mais je suis restée», sourit encore Lilly Khamsy.

Au fil des années, entre cloques, jeunes alcoolisés et autres petits bobos, la médecin a vu passer toutes sortes de soucis de santé. «Une fois, j’ai dû soigner le batteur d’un groupe américain qui s’était blessé à un oeil», raconte-t-elle, toujours aussi passionnée. «J’étais tout proche de lui sur le terrain et j’ai pu intervenir hyper rapidement. Il n’en revenait pas et n’avait jamais pu profiter d’une telle efficacité des équipes.» Ce qui est certain, c’est que vos arrières sont bel et bien assurés dans l’open air nyonnais.