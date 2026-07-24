Samu Haber, du groupe « Sunrise Avenue », évoque son burn-out, sa thérapie – et explique pourquoi, en tant qu’artiste, on ne peut pas simplement rejeter la faute sur l’industrie musicale. La chaîne de télévision gratuite blue Zoom retransmettra en direct son concert depuis Lumnezia.

« Chacun se bat contre lui-même » : Samu Haber revient sur la période qui a suivi son burn-out.

Santé mentale «Au sommet, c'est comme sur une montagne balayée par le vent» - Une star finlandaise se confie

Avec le groupe de rock Sunrise Avenue, vous êtes devenu une star mondiale et vous vous êtes produit pendant des années sur de grandes scènes. Dans votre livre « Forever Yours », paru en 2020, vous parlez ouvertement de votre burn-out. Un sujet qui touche beaucoup de personnes dans le milieu. L'industrie musicale use-t-elle ses stars ?

Samu Haber : Non, je ne pense pas que ce soit l'industrie musicale. Ce sont plutôt nos propres peurs – le sentiment de ne pas être à la hauteur, ou nos propres traumatismes. Quand on est tout en haut, c'est comme sur une montagne : il y a du vent là-haut. On est extrêmement exposé, tout le monde voit tout de nous. On ne peut rien cacher. Et c’est parfois difficile. Mais c’est notre propre choix de faire ce métier. Personne ne nous y oblige. Il faut beaucoup d’introspection et aussi une certaine maturité pour évoluer dans ce milieu.

Beaucoup de professionnels du secteur gardent le silence sur les problèmes de santé mentale. Pourquoi était-il important pour vous d'en parler ouvertement ?

Il n’y a aucune raison d’avoir honte. Il n’y a pas une seule personne sur cette planète qui ne soit pas en conflit avec elle-même. Personne. Moi aussi, j’ai essayé d’être ce type dur et parfait – mais c’est tellement plus facile de ne pas l’être. Peut-être que mon objectif est simplement de montrer qu’il n’y a rien de mal à ne pas être parfait. Et qu’il existe des moyens de s’en sortir. Parce que moi-même, je suis resté très longtemps dans un endroit très brumeux et sombre – en fait, toute ma vie.

Vous dites avoir passé « toute votre vie dans un état plutôt sombre et brumeux ». Y a-t-il eu un moment où vous avez pris conscience que vous aviez besoin d'aide ?

Ce n'était pas un moment isolé. Je suis resté longtemps dans cet état, mais j'ai quand même continué à fonctionner. Le fait est que cela ne vient pas du monde de la musique, mais de mes propres peurs et de mes propres problèmes. À un moment donné, j’ai réalisé que je devais y faire face. J’ai suivi une longue thérapie et je continue à le faire régulièrement encore aujourd’hui. Il ne s’agit pas de trouver des solutions rapides, mais d’apprendre à se connaître honnêtement et à s’accepter tel que l’on est. Pour moi, cela a été l’étape décisive.

Vous dites que la thérapie n'apporte pas de réponses toutes faites. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans ce processus ?

Les thérapeutes ne te donnent pas de solutions. Ils t’amènent à réfléchir par toi-même. Le plus important, c’est de t’accepter tel que tu es. Je m’appelle Samu, j’ai 50 ans, je suis assis ici à Helsinki – voilà ma vie. Je dois donc comprendre : qu’est-ce que je veux vraiment ? Au début, c’était difficile, car il faut vraiment ouvrir son cœur. On remet tout en question : ses relations, ses amis, son travail. Mais ensuite, tout commence à s’éclaircir.

«Être au sommet, c'est comme être sur une montagne : il y a beaucoup de vent là-haut.» Samu Haber Star du rock finlandaise

Ça a l'air passionnant. Et comment ça s'est passé ensuite ?

À un moment donné, j'avais vraiment hâte d'y aller. Je me disais : « Oui, demain, c'est encore la thérapie, demain, c'est encore la thérapie. » J'attendais vraiment avec impatience le prochain rendez-vous, car j'apprenais à mieux me connaître. Et c'est sans doute le voyage le plus passionnant que j'aie jamais fait. Je me suis rendu compte : en fait, tout va bien – il suffit d'être honnête avec soi-même.

Quand vous repensez à votre burn-out : auriez-vous eu besoin, à l'époque, de quelqu'un pour vous freiner et vous dire : « Stop, c'est trop » ?

Non, car je ne pense pas qu'on doive dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Les gens ne changent pas simplement parce qu'on leur dit de le faire : c'est à nous de découvrir les choses par nous-mêmes. Beaucoup m’ont dit qu’ils s’inquiétaient. Ma famille, mes amis. Et j’ai toujours répondu : moi aussi. Mais je dois aller jusqu’au bout. Je ne suis pas venu ici pour abandonner à la dernière minute.

Depuis 2020, vous vous produisez sur scène en tant qu'artiste solo et non plus avec Sunrise Avenue. Qu'est-ce que cela a changé pour vous ?

Je ne suis pas vraiment seul, mon groupe est là avec moi. Et pour être honnête, ce n'est pas si différent. Avant, on était quatre sur scène, maintenant on est trois. L'équipe technique est la même, tout comme certaines chansons. Au final, c'est toujours moi qui chantais mes chansons et racontais mes histoires. Je ne pense pas au groupe, mais au public.

Comment vas-tu en ce moment ?

Très bien. Le printemps arrive, un grand spectacle se profile à l'horizon et une belle année m'attend, avec des concerts en Suisse et une tournée à l'automne. Je ne pourrais pas être plus heureuse.

Vous serez bientôt de retour en Suisse – vous avez confié dans une interview que vous aimiez prendre les transports en commun. Vous arrive-t-il parfois de prendre le tram à Zurich ?

(rit) En octobre, je me déplacerai probablement plutôt à vélo. Je n'ai plus le droit de conduire en Suisse cette année : j'ai écopé d'une amende colossale l'année dernière.

Note de transparence : cette interview a été réalisée en avril 2026.

Samu Haber se produira le 24 juillet 2026 à l'Open Air Lumnezia. La chaîne de télévision en clair blue Zoom retransmettra le concert à partir de 22 h 40.

Vous avez raté le concert ?

Tu peux regarder ici la prestation de Samu Haber. Le concert est disponible pendant sept jours sur le lecteur vidéo.