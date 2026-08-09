Les festivals Thunfest, Buskers Bern et Lakelive se sont achevés ce week-end dans le canton de Berne sur un bilan largement positif. Les organisateurs saluent une forte affluence et une ambiance paisible, malgré deux incidents au bord du lac de Bienne.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont profité du festival Buskers dans la vieille ville de Berne.

A Thoune, l’association Thunfest dresse un bilan positif: 30'000 personnes ont participé à la manifestation durant les trois jours. Cette 50e édition a ainsi établi un nouveau record depuis la relance du festival il y a plus de dix ans. Elle s’est déroulée dans le calme et sans incident notable, selon un communiqué publié dimanche.

Pour le président de l’association, Jürg Dahler, cet anniversaire représente «un demi-siècle de musique, de rencontres et d’été au cœur de notre ville».

A Berne, une ambiance «extrêmement paisible»

Le Buskers Bern s’est lui aussi achevé ce week-end. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont profité du festival dans la vieille ville de Berne. «Il faisait extrêmement chaud, l’ambiance était extrêmement paisible et c’était extrêmement beau», a indiqué dimanche l’association.

Aucun incident notable n’a été signalé durant les trois jours et aucune intervention des services d’urgence n’a été nécessaire. Selon les organisateurs, le Buskers compte parmi les manifestations en plein air de cette envergure les plus paisibles.

Lenny Kravitz au bord du lac de Bienne

A Bienne, la 7e édition du Lakelive Festival s’est également achevée, après avoir accueilli 85'000 personnes en dix jours. Le programme mêlant musique, sport et culture a culminé avec la prestation de Lenny Kravitz.

Deux incidents se sont toutefois produits sur le toboggan aquatique. Les organisateurs en ont ensuite renforcé les règles d’utilisation et pris des mesures de sécurité supplémentaires.